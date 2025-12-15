Hallinto-oikeus kumosi ilvesten ja susien poikkeamaluvat luonnonpuistoissa Metsähallitus myönsi tammikuussa 2025 kolme lupaa, jotka oikeuttivat kolmen suden ja kahden ilveksen poistamiseen Värriön, Pisavaaran ja Olvassuon luonnonpuistojen alueella.

Hallinto-oikeus kumosi Metsähallituksen päätökset Olvassuon, Pisavaaran ja Värriön luonnonpuistoissa luonnonsuojelulain vastaisina. Kuva: Hannu Huttu

Metsä | Luonto Eija Vallinheimo

Hallinto-oikeus katsoi Metsähallituksen päätökset lainvastaisiksi 11. joulukuuta antamissaan ratkaisuissa. Asiasta kertoo Suomen luonnonsuojeluliitto tiedotteessaan.

Pohjois-Suomen hallinto-oikeus totesi päätöksessään, että päätöksen vaikutuksia luonnonpuistojen perustamistarkoitukseen ei ollut arvioitu. Tällä perusteilla hallinto-oikeus kumosi Metsähallituksen päätökset Olvassuon, Pisavaaran ja Värriön luonnonpuistoissa luonnonsuojelulain vastaisina.

Luvat myönnettiin porotaloudelle aiheutuvan erityisen merkittävän vahingon ehkäisemiseksi.

“Valitimme luvista, koska katsoimme Metsähallituksen päätösten rikkovan luonnonpuistojen lakisääteistä koskemattomuutta ja luonnonmukaisuutta. Metsähallitus ei ollut päätöksissään lainkaan perustellut sitä, miksi päätökset eivät vaarantaisi luonnonpuistojen perustamistarkoitusta. Hallinto-oikeus oli kanssamme samaa mieltä”, sanoo puheenjohtaja Saara Laivamaa Suomen luonnonsuojeluliiton Lapin piiristä.

Luonnonpuistot ovat tiukimmin suojeltuja luontoalueita. Luonnonpuistot on perustettu lailla tai asetuksella tieteellisiin tarkoituksiin. Ne sijaitsevat valtion alueilla ja palvelevat ensisijaisesti luonnonsuojelua ja tutkimusta sekä suojelun sallimissa rajoissa myös opetusta.

Luonnonpuistot säilytetään luonnontilaisina vertailualoina tutkimusta varten, jotta luonnon omaa muutosta voitaisiin seurata. Luonnonpuistot ovat pääosin yleisöltä suljettuja

Metsähallitus voi myöntää poikkeamaluvan riistaeläimen poistamiseksi luonnonpuistossa, jos se katsoo eläimen aiheuttava uhkaa ihmisen turvallisuudelle tai merkittävää taloudellista vahinkoa. Lupa ei saa kuitenkaan vaarantaa luonnonpuiston perustamistarkoitusta.

“Asialla on valtakunnallista merkitystä, koska tällaisia petojen tappolupia ei ole aikaisemmin myönnetty luonnonpuistoihin. Siksi oli tärkeää saada asiasta tuomioistuimen linjaus”, sanoo Luonnonsuojeluliiton toiminnanjohtaja Tapani Veistola liiton tiedotteessa.