Juuri nyt
|
Maankäyttösektorin päästöt kasvoivat jälleen – metsämaa oli enää täpärästi hiilinielu vuonna 2024
Tilaajalle
|
Kun kaataa kuusen sähkölinjalle, siitä tulee kallis kuusi
Metsähallitus selvittää moottorikelkkailun haittoja luonnolle pohjoisessa
Muun muassa kasvava matkailu lisää maastossa liikkumista moottorikelkalla.
Tilaajalle
Jaa
Metsä
|
Luontomatkailu
15.12.2025
18:00
Aura Pilkama
Artikkelin aiheet
moottorikelkka
Metsähallitus
Inari
Utsjoki
Enontekiö
Jaa
