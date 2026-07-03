”Kun tyttäresi on syntynyt prinsessaksi, mutta asuu maalla”− Tomi Kettusen video prinsessasta sahaushommissa riemastuttaa

Lapsia ei Kettusen perheessä koskaan pakoteta osallistumaan esimerkiksi piha- tai puuhommiin, mutta mukaan pääsee aina, jos kiinnostus herää.