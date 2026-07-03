Poronhoitoalueen karhukiintiö varmistuiPoronhoitoalueen metsästyskiintiöksi on hyväksytty 85 karhua.
Maa- ja metsätalousministeriö on antanut poronhoitoaluetta koskevan asetuksen karhun metsästyksestä. Asetuksessa sallitaan 85 karhuyksilön kaataminen tulevana metsästyskautena.
Poronhoitoalueen karhuasetus metsästysvuodelle 2026–2027 on hyväksytty maa- ja metsätalousministeriössä.
Karhua pyydetään poronhoitoalueen itäiselle ja läntiselle alueelle määritellyin kiintiöin. Metsästettävien karhujen määrä saa asetuksen mukaisesti olla itäisellä alueella 70 yksilöä ja läntisellä alueella 15 yksilöä. Määrä on yhtä suuri kuin viime vuonna.
Poronhoitoalueella karhun kiintiömetsästyksen tavoitteena on, että karhujen aiheuttamat porovahingot pysyvät kohtuullisella tasolla. Karhujen aiheuttamat vahingot porotaloudelle olivat viime vuonna 2,85 miljoonaa euroa.
Karhunmetsästys alkaa poronhoitoalueella 20.8. Sitä saa jatkaa 31. lokakuuta saakka tai siihen asti, kunnes alueelle asetettu saaliskiintiö on täyttynyt. Metsästyksen etenemisestä ja metsästyksen keskeyttämisestä kiintiön tullessa täyteen tiedotetaan Suomen riistakeskuksen kanavissa.
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