Hallitus esittää muutoksia yksityistielakiinHallitus on antanut eduskunnalle esityksen yksityistielain muuttamisesta.
Hallitus antoi eduskunnalle esityksen yksityistielain muuttamisesta 2.7.2026. Muutoksilla sujuvoitettaisiin tiekuntien hallintoa ja toimintaa, vahvistettaisiin tieosakkaiden oikeusturvaa sekä edistettäisiin liikenneturvallisuutta yksityisteillä.
Muutokset koskevat muun muassa yksityisteiden suoja-alueita, tiemaksun muutoksenhakua, tiekunnan hallintoa, tieosakkaan tiedonsaantioikeuksia, yksityistietoimituksen toimivaltaa sekä yhdyskuntateknisten johtojen ja laitteiden sijoittamista tiealueelle.
Yksityistielakiin lisättäisiin lisäksi mahdollisia tulkinnan epäselvyyksiä vähentävä pykälä, jonka mukaan yksityistiehen kuuluu myös lautta laitureineen ja väylineen.
Muutoksien tavoitteena on selkeyttää, täsmentää ja johdonmukaistaa yksityistielain säännöksiä. Lain on tarkoitus tulla voimaan 1.1.2027.
Yksityistiet muodostavat suuren osan Suomen tieverkosta, ja niillä on suuri merkitys erityisesti elinkeinoelämän kuljetuksille sekä maaseudun asutukselle. Lisäksi yksityisteillä on yhteiskunnan toiminta- ja huoltovarmuuteen liittyvä rooli.Artikkelin aiheet
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