Hannun kuvasta paljastuu 700 syytä uimarin tuskanhuutoon Kouvolalaisen Hannun Facebookissa jakaman kuvan nähneet eivät ehkä enää uskalla pistää jalkojaan luonnonvesiin.

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Hampaita hauilla on jopa 700, ja leukaluiden lisäksi niitä on myös suuontelon luissa, kitalaessa ja kalan kielessä. Kuva: Hannu Pohjalainen

Metsä | Kalastus Henna Lääveri

Kouvolassa asuvan Hannu Pohjalaisen Facebookissa jakaman kuvan nähneet eivät enää ihmettele, miksi hauen puremaksi tulleelta uimarilta voi päästä tuskainen huuto.

Kuvassa näkyvän kuivatun hauen leuan hammasmäärä on vaikuttava. Lähes yhdeksänkiloinen kala nousi Kymijoesta Korian alueelta Kouvolasta toissa kesänä.

Pään kuivattaminen luonnistui hyvin luonnollisin menetelmin.

”Olen kuivattanut sitä ulkona, sateelta suojassa ja ilmavassa paikassa. Siihen kerääntyi myös ampiaisia ja ne tekivät oman työnsä syömällä sitä kudosta siitä, minkä muuten joutuisi itse kaapimaan pois”, Pohjalainen kuvailee.

Haukien lisäksi hän on kuivattanut esimerkiksi kuhia. Niiden hammasvarustus on hyvin erilainen.

”Kun sen kuhan saa, niin sillä on vähän kuin kissan torahampaat. Sanon aina emännällekin, että katso, nyt saatiin kissakala”, hän nauraa.

Näkyviin ja oikeuksiinsa hauen hampaat pääsevät juuri kuivattamalla.

”Kuivatan ja käsittelen leuat luonnon ehdoilla. Mitään pintalakkoja en käytä. Luonto hoitaa sen kuivatuksen, kun sen oikein tekee.”

Samalla monelle konkretisoituu petokalan leukojen voima.

”Siinä näkee sen anatomian, minkälainen se on se hammaskalusto, kun alkaa niiden haukien kanssa pelaamaan”, Pohjalainen opastaa.

Hampaita hauilla on jopa 700, ja leukaluiden lisäksi niitä on myös suuontelon luissa, kitalaessa ja kalan kielessä.

Hannu Pohjalainen on kuivattanut hauenleukaa sateelta suojassa ja ilmavassa paikassa. Kuva: Hannu Pohjalainen

”Kunnioitan haukien valtakuntaa tuolla paksun vesipatjan alla. Ne ovat eläneet siellä miljoonia vuosia, ennen meitä.” Hannu pohjalainen

Kesämökki ja kalastusvesistö ovat vain muutaman kilometrin päässä Pohjalaisen kodista, joten kalaan pääsee kesäaikaan vaikka päivittäin.

Aktiivisesti jo nuoresta pojasta asti kalastanut Pohjalainen luottaa hyväksi todettuihin välineisiin.

70-luvulla ostettu Ambassadeur 7000 -kela on palvellut hyvin ja kestänyt isompienkin kalojen pyristelyt ja väsytykset.

Haukeen Pohjalainen suhtautuu kunnioituksella.

”Kunnioitan haukien valtakuntaa tuolla paksun vesipatjan alla. Ne ovat eläneet siellä miljoonia vuosia, ennen meitä”, hän summaa.

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