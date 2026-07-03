Kytäjärven osakaskunta haki Kytäjärvelle kalastuslain 54 § perusteella kolmen vuoden kieltoa onginnalle, pilkinnälle ja viehekalastukselle. Käytännössä päätös olisi poistanut yleiskalastusoikeudet merkittävältä vapaa-ajankalastuskohteelta.

Hakemusta perusteltiin muun muassa kalakantojen hoidolla, kalataloudellisella tutkimuksella sekä istutettujen kalojen taloudellisen hyödyntämisen turvaamisella.

Suomen Vapaa-ajankalastajat (SVK) vastusti hakemusta ja katsoi, etteivät esitetyt perusteet täyttäneet kalastuslain edellytyksiä yleiskalastusoikeuksien rajoittamiselle. Järjestön näkemyksen mukaan käytettävissä oleva aineisto ei osoittanut kalakantojen heikentymistä, eikä sellaista poikkeuksellista tilannetta, joka oikeuttaisi yleiskalastusoikeuksien poistamisen järveltä.

Lounais-Suomen elinvoimakeskus hylkäsi osakaskunnan hakemuksen, koska hakemuksessa esitetyt perusteet eivät täyttäneet kalastuslain vaatimia edellytyksiä.

SVK pitää ratkaisua oikeudenmukaisena vapaa-ajankalastuksen kannalta ja se muodostaa järjestön mukaan merkittävän ennakkotapauksen.

”Kyse on tärkeästä linjanvedosta suomalaisille vapaa-ajankalastajille. Päätös osoittaa, että yleiskalastusoikeuksia ei voida rajoittaa ilman lain edellyttämiä perusteita. Ratkaisu vahvistaa myös sen, että kalastuslakia ei voida käyttää kevyesti perusteltuun yleiskalastusoikeuksien laaja-alaiseen kieltämiseen,” SVK:n kalatalousasiantuntija Marcus Wikström toteaa tiedotteessa.

Yleiskalastusoikeudet

Yleiskalastusoikeus on jokaisenoikeuksiin rinnastettava kalastusoikeus, joka voi olla maksullinen tai maksuton.

Yleiskalastusoikeuksiin kuuluvat muun muassa onkiminen, pilkkiminen ja silakan litkaus sekä kalastonhoitomaksuun perustuva viehekalastus yhdellä vieheellä.

Yleiskalastusoikeudet eivät ole voimassa vaelluskalavesistöjen koski- ja virta-alueilla eikä niillä vesialueilla, joilla kalastaminen on muun säännöksen nojalla kielletty.

Elinvoimakeskukset voivat tehdä päätöksiä yleiskalastusoikeuden rajoittamiseksi tietyillä alueilla, jos se on tarpeen kalatalousalueen käyttö- ja hoitosuunnitelman tavoitteiden tai kalakannan tavanomaista tehokkaamman hoidon tulosten turvaamiseksi, kalataloudellisen tutkimuksen suorittamiseksi, kalakannan turvaamiseksi, kaupallisessa tai muussa erityisessä tarkoituksessa tehtyjen kala- tai rapuistutusten taloudellisen hyödyntämisen turvaamiseksi tai toistuvan tai jatkuvan kalojen kutualueisiin kohdistuvan häirinnän estämiseksi.