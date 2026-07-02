Metsästäjäliitto hoputtaa lisätietoja karhunmetsästystä varten: ”Nyt tarvitaan asetus kiintiöalueista ja kiintiömääristä” Karhunmetsästys alkaa 20. elokuuta, mutta vieläkään ei ole tarkempaa tietoa, missä jahtiin päästään.

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Ilomantsilainen Martti Tossavainen odotteli jo viime vuonna plottinsa kanssa karhujahtiin pääsyä. Kuva: Jarno Artika

Metsä | Erä Eija Vallinheimo

Maa- ja metsätalousministeriö antoi lausunnoille valtioneuvoston asetusluonnoksen karhun metsästyksen mahdollistamisesta alueellisiin kiintiöihin perustuen. Luonnos ei kuitenkaan määritä vielä sitä, missä ja miten paljon karhuja voidaan metsästää tänä vuonna.

”Nyt tarvitaan maa- ja metsätalousministeriöltä asetus kiintiöalueista ja kiintiömääristä. Asetusluonnos pitäisi saada ministeriöstä lausuttavaksi pian, jotta valmista olisi ennen karhun pyynnin aloitusta 20. elokuuta”, kiirehtii Metsästäjäliiton hallituksen puheenjohtaja Petteri Lampinen.

Ministeriö antoi vastaavan asetusluonnoksen poronhoitoalueelle 27. toukokuuta esittäen pohjoisen pyyntimääräksi 85 karhua. Muualla maassa karhun kannanhoidollinen metsästys on estynyt oikeuden päätösten myötä viime vuosina.

”Asetusluonnos pitäisi saada ministeriöstä lausuttavaksi pian, jotta valmista olisi ennen karhun pyynnin aloitusta 20. elokuuta.” Petteri Lampinen

Metsästäjäliito muistuttaa tiedotteessa, että tämän vuoksi karhukanta on kasvanut voimakkaasti ja karhuja on nyt noin 2 500. Tilanne työllistää poliisia karhujen tullessa yhä useammin ihmisasutuksen piiriin ja aiheuttaen turvallisuusriskejä ja vahinkoja.

Liiton mielestä karhunmetsästys tulee toteuttaa koko maassa kiintiömetsästyksenä eduskunnan edellyttämällä tavalla. Kuva: Harri Mäenpää / Studio Korento

Liitto kiittelee maa- ja metsätalousministeriön asetusluonnosta, mutta kritisoi sitä, että ministeriölle jäisi valta päättää, metsästetäänkö karhua poikkeusluvilla vai kiintiöillä. Liitto katsoo, että karhunmetsästys tulee toteuttaa koko maassa kiintiömetsästyksenä eduskunnan edellyttämällä tavalla.

”Lapissa kiintiömetsästys on toiminut mallikkaasti vuodesta 1993 alkaen. Euroopan unionilla ei ole ollut siihen huomautettavaa. Kiintiömetsästys ei ole juridisesti rajattu vain poronhoitoalueelle. Metsästäjiä ei tule enää rasittaa vaatimalla näitä tekemään juridiset kriteerit täyttäviä poikkeuslupahakemuksia”, toteaa Lampinen.

Karhun kiintiömetsästys on käytössä myös Ruotsissa, Virossa, Latviassa, Romaniassa ja Slovakiassa.