Suomen luonnonsuojeluliitto vaatii metsästyslain muutosta perustuslakivaliokunnan käsittelyynSuomen luonnonsuojeluliitto katsoo, että metsästyslain muutos suden kiintiömetsästyksen aloittamiseksi on perustuslain vastainen.
Maa- ja metsätalousministeriö antoi marraskuussa hallituksen esityksen metsästyslain muuttamiseksi. Suomen luonnonsuojeluliitto katsoo, että metsästyslain muutos suden kiintiömetsästyksen aloittamiseksi on perustuslain vastainen, sillä se ei sisällä kansalaisten oikeutta muutoksenhakuun.
Suomen luonnonsuojeluliitto vaatiikin tiedotteessa, että perustuslakivaliokunta käsittelee asian.
Luonnonsuojeluliitto pitää esitystä perustuslain ympäristöperusoikeuden vastaisena, koska siitä puuttuvat oikeusturvakeinot eli mahdollisuus valvoa metsästyksen laillisuutta tuomioistuimessa.
“Ministeriön esittämä suden kiintiömetsästys on riskialtista, koska sitä ei voi valvoa yhtä hyvin kuin yksittäisiä pyyntilupia, eikä kiintiöpäätöksiin voi hakea muutosta tuomioistuimesta. Kansalaisten perustuslaillisten ympäristöoikeuksien turvaamiseksi lakiesityksestä on välttämätöntä saada eduskunnan perustuslakivaliokunnan arvio”, sanoo Suomen luonnonsuojeluliiton puheenjohtaja Hanna Halmeenpää.
Luonnonsuojeluliitto pelkää, että susikanta voi romahtaa kiintiömetsästyksen takia.
Luonnonsuojeluliitto yhtyy myös lainsäädännön arviointineuvoston hallituksen esitykselle antamaan kritiikkiin.
