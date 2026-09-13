Siirry pääsisältöönSiirry hakuun
Tilaa
Hae
Siirry sivupalkkiinSiirry alaosaan
Juuri nyt | Pörssisähkön hinta nousee reippaasti maanantaina aamulla
Tilaajalle | Moottorisahan omatoiminen viritys voi lisätä tehoja, aiheuttaa kuulovaurion tai pilata koko sahan