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Juuri nyt | Polttoaineen hinta on noussut jälleen pilviin, eikä helpotusta ole näkyvissä – dieselin hinta voi vielä jatkaa nousuaan
Tilaajalle | Ari Kujala istui traktorin hytissä pakkasyönä opaskirja kädessä: Ensimmäinen lehmä poiki ja hän mietti, mitä pitää tehdä