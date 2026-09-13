Suomen riistakeskus on myöntänyt tulevalle metsästyskaudelle 42 148 hirven, 46 079 valkohäntäpeuran, 703 kuusipeuran ja 19 metsäpeuran pyyntilupaa. Yhdellä pyyntiluvalla saa kaataa yhden aikuisen tai kaksi vasaa, ellei pyyntiluvan ehdoissa ole muuta määrätty.

Hirven pyyntilupamäärä nousi koko maassa noin 10 prosenttia. Viime vuoteen nähden pyyntilupamäärässä oli kasvua valtaosalla riistakeskusalueista, suhteellisesti eniten Lapissa, Oulussa, Etelä-Hämeessä, Uudellamaalla sekä Pohjanmaan alueilla. Riistakeskuksen tiedotteen mukaan pyyntilupamäärässä oli laskua lähinnä Kaakkois-Suomen ja Etelä-Savon alueilla.

Luonnonvarakeskuksen tuottaman arvion mukaan viime metsästyskauden jälkeen jäävä hirvikanta oli noin 88 000 hirveä ja hirvikanta säilyi edellisvuoden tasolla.

Alueellisesti kannan kehityksessä on vaihtelua, mikä heijastuu osaltaan myönnettyihin pyyntilupamääriin. Luonnonvarakeskuksen arvion mukaan hieman yli puolella hirvitalousalueista hirvitiheys on asetetun tavoitteen mukainen. Tavoitetiheydet ylitetään lähinnä Suomen keski- ja kaakkoisosissa sekä Pohjanmaan rannikkoalueilla.

Luonnonvarakeskuksen arvion mukaan valkohäntäpeurakanta on viime metsästyskauden jälkeen kannan arvioitiin kasvaneen edelliseen vuoteen verrattuna. Suomessa oli viime talvena noin 120 000 valkohäntäpeuraa, mikä on noin 3,5 prosenttia edellisvuotta enemmän. Tulevalla metsästyskaudella kannan pienentäminen on tavoitteena tiheimmillä peura-alueilla.

Hirvieläimet ovat maamme tärkeimpiä riistaeläimiä ja vuosittain niiden metsästykseen osallistuu yli 100 000 metsästäjää. Päättyneellä kaudella hirvieläinsaaliista saatiin noin 7,1 miljoonaa kiloa luullista lihaa.