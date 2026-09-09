Talovalmistajan mukaan pystyrakenteen etuna on painumattomuus ja hyvä kosteudensietokyky.

Töysäläinen talovalmistaja Honkatalot tuo markkinoille lamellihirsitalon, jossa hirret asetetaan pystyyn.

”Vertical-rakenteessa puuta käytetään sen luonnollisessa suunnassa, mikä tekee ratkaisusta sekä teknisesti että arkkitehtonisesti kiinnostavan. Halusimme kehittää tuotteen, joka tuo metsän tunnelman osaksi rakennusta aivan uudella tavalla”, yrittäjä Mikko Vainionpää kertoo Honkatalojen tiedotteessa.

Pystyyn asetettu puu on luontaisesti painumaton. Se on ero perinteiseen, vaakasuuntaiseen hirsirakentamiseen verrattuna, jossa puun painuminen on huomioitava tavalla tai toisella.

Seinän tiiviys toteutetaan valmistajan mukaan ruuviliitoksilla.

Honkatalojen mukaan painumattomuus tuo vaihtoehdon erityisesti vaativiin kohteisiin, joissa puurakenne yhdistetään suuriin lasipintoihin ja korkeisiin tiloihin.

Toinen etu on valmistajan mukaan hyvä kosteudensietokyky. Vaakasuuntaisia liitoskohtia ei ole, joten hirren pinnalla oleva vesi ei ohjaudu rakenteisiin. Se on hyvä ominaisuus esimerkiksi rakennuksissa, jotka altistuvat tuulelle ja viistosateelle.

Pystyhirsirakentaminen ei ole uusi keksintö. Perinteisessä hirsirakentamisessakin pystyhirttä on toisinaan käytetty, joskaan tapa ei ollut yleinen.

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Julkisista rakennuksista esimerkiksi Voikkaan kirkko Kouvolassa on rakennettu pystyhirsistä.

Toisin kuin vaakahirsirakenteessa, pystyrakenteessa hirret eivät tiivisty toisiaan vasten hirsien oman painon ansiosta. Honkatalojen ratkaisussa tiiviiseen rakenteeseen pyritään liitämällä pystyhirret toisiinsa ruuveilla.

Honkatalot tarjoaa Vertical-hirren ulkopintaa uritettuna tai sileänä. Sisäpuolelta seinäpinta on aina sileä.

Hirsien ulkopinta voi olla uritettu. Sisäpuolella Honkatalojen pystyhirret ovat aina sileät.

Rakenne soveltuu valmistajan mukaan uudenaikaisista omakotitaloista vapaa-ajan asuntoihin sekä vaativiin matkailu- ja majoitusrakennuksiin.

Vertical-hirsirakenne on syntynyt Honkatalojen omana tuotekehityksenä.

Honkatalot-brändi kuuluu Oy Primapoli Ltd -nimiselle yritykselle. Yrityksen liikevaihto oli viime vuonna 23 miljoonaa euroa ja työntekijöitä oli 62. Liiketulos oli noin 740 000 euroa.

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