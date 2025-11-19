Stora Enso vähentää 37 työtehtävää ImatrallaMuutosneuvottelut Stora Enson Imatran tehtailla päättyivät maanantaina.
Stora Enson Imatran-liiketoimintayksikössä käytiin muutosneuvottelut kilpailukyvyn ja tehokkuuden parantamiseksi.
Yhteensä 923 henkilöä koskevat neuvottelut päättyivät maanantaina. Niiden tuloksena 37 työtehtävää päättyy tuotannollisista ja taloudellista syistä, yhtiö kertoo.
Stora Enson mukaan neuvotteluiden alussa henkilöstövaikutusten arvioitiin vastaavan enintään 61 henkilön vuosittaista työpanosta.
Stora Enso kertoo tukevansa irtisanottavia henkilöitä erilaisin tukitoimin, joihin sisältyy muun muassa muutosturvapalvelu eli työllistämistä edistävä valmennus.
Yhtiö tekee myös tiivistä yhteistyötä paikallisten työ- ja elinkeinotoimistojen kanssa uusien työpaikkojen löytämiseksi.
Muutosneuvottelujen piirissä olivat Imatran tehtaiden työntekijät kaikissa eri henkilöstöryhmissä.
