Metsänomistajan viikon viisi tärkeää uutista: Kiina kasvattaa selluntuotantoa, suomalaista metsäosaamista viedään UkrainaanMT Metsä julkaisee lauantaisin koostejutun viikon tärkeistä metsäuutisista.
Jos et ole ehtinyt seurata uutisia tällä viikolla kovin aktiivisesti, niin ei hätää! MT Metsä julkaisee lauantaisin poiminnat viikon ajankohtaisista ja tärkeistä metsäuutisista.
1. Kiina kasvattaa selluntuotantoaan
Kiinan uusi sellukapasiteetti syö tuontisellun kysyntää tulevina vuosina. Juttu on tilaajille.
2. Suomen metsäosaamista viedään Ukrainaan
Luonnonvarakeskuksella ja Suomen metsäkeskuksella on alkanut kolmivuotinen hanke, jossa pyritään vahvistamaan Ukrainan puuperäistä energiantuotantoa ja kehittämään metsävaratiedon keräämistä. Ensimmäinen juttu on tilaajille.
3. Kartonkia on liikaa, mutta kukaan ei vähennä tuotantoa
Kartonkia on tarjolla yli tarpeen ja tuonti Aasiasta kasvaa. Isojen yhtiöiden kommenteissa tehtaiden tai koneiden sulkemiset eivät tunnu koskevan niitä. Juttu on tilaajille.
4. Suden kiintiömetsästys päättyi
Suden kiintiömetsästys päättyi tiistaina 10. helmikuuta. Metsästys sujui pääasiassa hyvin, mutta kritiikkiäkin on.
5. Tykkylumi katkoo puita Lapissa
Alijäähtynyt vesi on muurannut puita etenkin Lapissa, jossa tykky on aiheuttanut puustovaurioita ja sähkökatkoja. Juttu on tilaajille.
Joko sinulle tulee MT:n metsäuutiskirje? Saat kerran viikossa ajankohtaisia metsäuutisia ilmaiseksi sähköpostiisi tilaamalla metsäuutiskirjeen.
Lue lisää viikon ajankohtaisista metsäaiheista:Artikkelin aiheet
Metsäpalvelu
Miltä metsäsi näyttää euroissa? Katso puun hinta alueittain ja hintojen kehitys koko Suomessa.
- Osaston luetuimmat