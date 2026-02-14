Metsänomistajan viikon viisi tärkeää uutista: Kiina kasvattaa selluntuotantoa, suomalaista metsäosaamista viedään Ukrainaan MT Metsä julkaisee lauantaisin koostejutun viikon tärkeistä metsäuutisista.

Jaa Kuuntele

Tykkylumi katkoo mäntyjen latvoja Lapissa, kertoo Samuli Ollila Metsähallituksesta. Kuva: Kari Lindholm

Metsä | Metsä Anniina Jokinen

Jos et ole ehtinyt seurata uutisia tällä viikolla kovin aktiivisesti, niin ei hätää! MT Metsä julkaisee lauantaisin poiminnat viikon ajankohtaisista ja tärkeistä metsäuutisista.

1. Kiina kasvattaa selluntuotantoaan

Kiinan uusi sellukapasiteetti syö tuontisellun kysyntää tulevina vuosina. Juttu on tilaajille.

2. Suomen metsäosaamista viedään Ukrainaan

Luonnonvarakeskuksella ja Suomen metsäkeskuksella on alkanut kolmivuotinen hanke, jossa pyritään vahvistamaan Ukrainan puuperäistä energiantuotantoa ja kehittämään metsävaratiedon keräämistä. Ensimmäinen juttu on tilaajille.

3. Kartonkia on liikaa, mutta kukaan ei vähennä tuotantoa

Kartonkia on tarjolla yli tarpeen ja tuonti Aasiasta kasvaa. Isojen yhtiöiden kommenteissa tehtaiden tai koneiden sulkemiset eivät tunnu koskevan niitä. Juttu on tilaajille.

4. Suden kiintiömetsästys päättyi

Suden kiintiömetsästys päättyi tiistaina 10. helmikuuta. Metsästys sujui pääasiassa hyvin, mutta kritiikkiäkin on.

5. Tykkylumi katkoo puita Lapissa

Alijäähtynyt vesi on muurannut puita etenkin Lapissa, jossa tykky on aiheuttanut puustovaurioita ja sähkökatkoja. Juttu on tilaajille.

Joko sinulle tulee MT:n metsäuutiskirje? Saat kerran viikossa ajankohtaisia metsäuutisia ilmaiseksi sähköpostiisi tilaamalla metsäuutiskirjeen.

Lue lisää viikon ajankohtaisista metsäaiheista: