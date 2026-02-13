Raskaan liikenteen mitta täyttyi: ”Tiet saatava kuntoon nyt” Eduskunnalle vetoomuksen jättäneiden mielestä Suomen on nostettava pysyvästi tieverkon perusrahoitusta.

Jaa Kuuntele

Tuttu näky eri puolilla Suomea: paikkaa paikan päällä. Jos sitäkään. Kuva: Kari Lindholm

Metsä | Liikenne Jukka Hämäläinen

Tieverkkoon on pakko investoida, vetoaa eduskuntaan joukko muun muassa raskasta liikennettä edustavia järjestöjä. ”Ratkaisut on tehtävä nyt”, järjestöt vaativat.

Suomen sisäisistä tavaratonneista 90 prosenttia kulkee maanteitse, ja tavaraviennistä peräti 80 prosenttia on riippuvaista raskaan liikenteen toimivuudesta. Ilman toimivaa kuljetusjärjestelmää teollisuus, alkutuotanto ja koko huoltovarmuus vaarantuvat, järjestöt huomauttavat.

Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK, INFRA ry, Koneyrittäjät ry, Metsäteollisuus ry, Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry, Suomen Huolinta- ja Logistiikkaliitto ry, Suomen Tieyhdistys ry sekä Destia Oy jättivät aiheesta koostamansa selvityksen eduskunnan liikenne- ja viestintävaliokunnalle sekä valtiovarainvaliokunnan liikennejaostolle 13. helmikuuta.

”Meidän on varmistettava, että tieverkko kestää arjen, vuodenajat ja poikkeusolot.” Seppo Miettunen

Järjestöjen mielestä Suomen on nostettava pysyvästi tieverkon perusrahoitusta. Tieverkon toimintavarmuus olisi nostettava keskiöön kaikessa päätöksenteossa.

MTK painottaa tiedotteessa, että toimintavarmuus on huoltovarmuuden kivijalka. Maa- ja metsätalouden kuljetukset ovat riippuvaisia tieketjujen jokaisesta lenkistä – yksityisteistä valtateihin. Poikkeusoloissa raskaan liikenteen merkitys korostuu entisestään ja varautumisen tulee ulottua niin tieverkon kuntoon kuin energiainfran toimintavarmuuteen.

Vaikka väestö keskittyy kasvukeskuksiin, teollinen tuotanto ja raaka-aineet sijaitsevat koko maan laajuudella.

Nykyrahoituksella huonokuntoisten teiden määrän ennustetaan kasvavan rajusti, mikä nostaa kuljetuskustannuksia jopa miljardeilla euroilla seuraavan vuosikymmenen aikana. Tämä heikentää koko Suomen kilpailukykyä ja nostaa sekä teollisuuden että kuluttajien kustannuksia, järjestöt perustelevat.

"Ilman toimivia teitä ja ennakoitavia kuljetusketjuja alkutuotanto, teollisuus ja energiasektori eivät pysy liikkeessä. Meidän on varmistettava, että tieverkko kestää arjen, vuodenajat ja poikkeusolot”, toteaa MTK:n Pohjois-Suomen kenttäpäällikkö Seppo Miettunen.