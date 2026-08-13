Oikeus hylkäsi vaateen karhunruhojen käyttökiellosta – karhujahti alkaa vuosien tauon jälkeenSuomen riistakeskus myönsi heinäkuussa poikkeusluvan 24 karhun tappamiseen syksyllä Lieksassa Pohjois-Karjalassa. Luonnonsuojelujärjestö Tapiolan paikallisyhdistys valitti päätöksestä.
Itä-Suomen hallinto-oikeus on hylännyt luonnonsuojeluyhdistyksen vaatimuksen tapetun karhun ruhon tai sen osan hallussapidosta. Hallinto-oikeus antoi välipäätöksen asiassa torstaina.
Suomen riistakeskus myönsi heinäkuussa poikkeusluvan 24 karhun tappamiseen syksyllä Lieksassa Pohjois-Karjalassa.
Luonnonsuojelujärjestö Tapiolan paikallisyhdistys valitti päätöksestä. Ensisijaisesti yhdistys vaati poikkeusluvan kumoamista ja toissijaisesti päätöksen täytäntöönpanon kieltoa siltä osin kuin siinä on sallittu tapetun karhun ruhon tai sen osan hallussapito.
Hallinto-oikeuden mukaan täytäntöönpanon kieltämiseksi ei asian käsittelyn tässä vaiheessa ilmennyt aihetta.
Hallinto-oikeus antaa päätöksen valituksen osalta myöhemmin. Oikeuden alustavan arvion mukaan asiassa päätös annetaan tämän vuoden loppupuolella tai ensi vuoden alkupuolella.
”Nyt ryhdytään järjestämään karhujahtia.”
Muita valituksia Itä-Suomen hallinto-oikeuteen ei tullut 12.8. mennessä, joten karhujahti poikkeusluvin voi alkaa 20. elokuuta.
Poronhoitoalueen eteläpuolella karhujahti on ollut pysähdyksissä vuosien ajan.
”Nyt ryhdytään järjestämään karhujahtia. Laitan osakkaille säännöt hyväksyttäväksi ja ensi viikolla on vielä kokous metsästyksenjohtajille”, toteaa Lieksassa karhujahtia vetävä Yrjö Eronen Metsästäjäliiton tiedotteessa.
Lieksassa karhujahtiin ei ole päästy vuodesta 2022 lukuun ottamatta vuotta 2023, jolloin saatiin lupa muutaman karhun kaatoon. Muina syksyinä jahti on estynyt kokonaan valituksista aiheutuneiden toimeenpanokieltojen takia.
Metsästäjäliiton mielestä luonnonsuojelujärjestö Tapiolan paikallisyhdistyksen valitus ruhon hallussapidosta olisi johtanut saaliseläimen haaskaamiseen, mikä ei ole hyväksyttävää.Artikkelin aiheet
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