MT Live: Tulevaisuudessa metsänhoitoyhdistyksiä saattaa olla vain muutama, arvioi Eero PoikonenMhy Etelä-Suomen johtaja Eero Poikonen kertoo metsänhoitoyhdistysten tulevaisuudesta MT Livessä.
Metsänhoitoyhdistysten fuusioituminen ei pääty tähän, arvioi Metsänhoitoyhdistys Etelä-Suomen johtaja Eero Poikonen MT Livessä.
”Vieläkö tässä työuran aikana ehtii näkemään tilanteen, että meillä olisi 5–6 metsänhoitoyhdistystä”, Poikonen pohtii.
Kanta-Hämeen, Päijät-Hämeen ja Uusimaan mhy:t yhdistyvät 1.1.2026 uudeksi mhy Etelä-Suomeksi. Toukokuussa toimintansa aloittaa mhy Länsi-Suomi, johon sulautuvat nykyiset Karhun, Pirkanmaan, Pohjois-Pirkan, Roineen ja Satakunnan mhy:t.
Poikosen mukaan suuressa mhy:ssä on etuja, joita pienemmistä ei löydy. Niistä hyötyvät niin metsänomistajat kuin työntekijätkin.
Poikosta haastattelee MT Metsän tiiminvetäjä Mia Jouslehto.
Metsäpalvelu
