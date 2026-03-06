Luke varoittaa: Lämpenevä ilmasto voi jopa kaksinkertaistaa metsätuhot vuosisadan loppuun mennessä Suurin osa nykyisistä metsätuhoja ennustavista malleista on Keski-Euroopasta, mutta työtä mallien sovittamiseksi pohjoisiin oloihin tehdään aktiivisesti.

Tuhojen lisääntyminen voi Luken mukaan vaikuttaa merkittävästi puun saatavuuteen, hiilivarastoihin ja luonnon monimuotoisuuteen. Kuvituskuva kirjanpainajatuhoista. Kuva: Rami Marjamäki

Metsä | Metsänhoito Henna Lääveri

Euroopan metsätuhot voivat pahimmillaan jopa kaksinkertaistua vuoteen 2100 mennessä. Tämä käy ilmi Science-lehdessä julkaistusta tutkimuksesta, jonka toteuttamisessa mukana ollut myös Luonnonvarakeskus Luken tutkijoita.

Ilmastonmuutoksen myötä lisääntyvät metsätuhot voivat muuttaa Euroopan metsiä perusteellisesti seuraavien vuosikymmenten aikana. Metsätuhoiksi lukeutuvat muun muassa metsäpalot, myrskyt ja kirjanpainajavauriot.

Tuhojen lisääntyminen voi Luken mukaan vaikuttaa merkittävästi puun saatavuuteen, hiilivarastoihin ja luonnon monimuotoisuuteen.

Tuore tutkimus pohjautuu laajaan analyysiin, jossa yhdistettiin satelliittihavaintoja useilta vuosikymmeniltä ja metsäsimulaatioita jopa 13 000 paikasta ympäri Eurooppaa.

Laajan aineiston ja tekoälymallinnuksen perusteella tehdyissä simulaatioissa metsätuhojen määrä kasvaa jo, mikäli ilmasto lämpenee kaksi astetta. Neljän asteen lämpenemisen seurauksena metsätuhoalueiden laajuus voi jopa kaksinkertaistua.

Eniten tuhojen odotetaan lisääntyvän Etelä- ja Länsi-Euroopassa. Pohjois-Euroopassa vaikutus arvioidaan maltillisemmaksi, mutta tuhoriskit voivat olla suurempia yksittäisillä alueilla.

Tutkimustulokset osoittavat Luken mukaan selvästi, että ilman sopeutumista metsätuhot lisääntyvät merkittävästi myös Pohjois-Euroopassa.

Metsätuhoja ennustavia malleja kehitetään Suomen olosuhteisiin sopiviksi.

"Pohjoismaissa muuttuva metsätuhotilanne edellyttää uusien mallien kehittämistä, esimerkiksi kuusen kirjanpainajalle”, kertoo Luken tutkija Katharina Albrich tiedotteessa.

Suurin osa nykyisistä malleista on Albrichin mukaan Keski-Euroopasta, mutta työtä mallien sovittamiseksi pohjoisiin oloihin yhdessä suomalaisten ja pohjoismaisten kumppanien kanssa tehdään aktiivisesti.

Suomessa tuhojen riskiä voidaan pienentää erityisesti lisäämällä sekapuustoisuutta, monipuolistamalla metsien rakennetta ja varmistamalla, että metsänhoitomenetelmät tukevat metsien ilmastonkestävyyttä.