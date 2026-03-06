Lapin Kansa: Kittilä osti Levin kupeesta 600 hehtaaria metsääKunta haluaa turvata kaupoilla matkailun kehittämisen alueella.
Kittilän kunta osti itselleen Sirkasta Kätkäjärven ympäristöstä lähes 600 hehtaarin metsätilan 1,3 miljoonalla eurolla, kertoo Lapin Kansa.
Alueesta on hierottu kauppoja metsäyhtiö Tornator oy:n kanssa aiemminkin, mutta silloin hinnasta ei päästy sopuun. Kaupat syntyivät, kun Tornator myi kohdetta Etuovi.com-palvelussa viime syksynä.
Kittilän kunnanjohtaja Timo Kurula kertoo lehdelle, että kunta halusi ostolla turvata alueen maisemallisen säilymisen ja virkistyksellisen kehittämisen.
”Kyseessä on matkailun näkökulmasta hyvin keskeinen alue. Samalla kun alueelle luodaan ulkoilureittejä, pyrimme siihen, että kohde kuitenkin säilyisi maisemallisesti mahdollisimman luonnonmukaisena.”
Kunta osti ennen vuodenvaihdetta myös Kätkätunturin laelta 340 hehtaarin maapalstan.
