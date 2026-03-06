Stora Enso julkisti uuden metsäomaisuusyhtiönsä johtoryhmän Metsäyhtiö ilmoitti marraskuussa 2025 aikeistaan eriyttää Ruotsin metsäomaisuuden liiketoiminta uudeksi pörssiyhtiöksi. Jakautumisen odotetaan toteutuvan vuoden 2027 alkupuoliskolla.

Johtoryhmässä on kaikkiaan neljä jäsentä. Kuva: Pentti Vänskä

Metsä | Metsäteollisuus Henna Lääveri

Metsäyhtiö Stora Enso ilmoitti marraskuussa 2025 aikeistaan eriyttää Ruotsin metsäomaisuuden liiketoiminnan uudeksi pörssiyhtiöksi.

Julkistuksen yhteydessä yhtiö kertoi nimittäneensä uuden metsäomaisuusyhtiön toimitusjohtajaksi 1.1.2026 alkaen aiemmin yhtiön Forest-liiketoiminta-alueen johtajana toimineen Tuomas Hallenbergin.

Hallenbergilla on myös pitkä kokemus metsäliiketoiminnan johtamisesta, muun muassa ylimmän johdon tehtävistä Metsähallituksessa ja UPM:ssä.

Yhtiö kertoo tuoreessa tiedotteessaan, että Hallenbergin lisäksi uuden metsäomaisuusyhtiön johtoryhmän muut kolme jäsentä on nyt valittu.

Ennen toimitusjohtajaksi nimittämistään Tuomas Hallenberg toimi Stora Enson Forest-liiketoiminta-alueen johtajana. Kuva: Maria Miklas

Jakautumisen odotetaan toteutuvan vuoden 2027 alkupuoliskolla.

Uusi metsäyhtiö tulee olemaan Euroopan suurin pörssilistattu, puhtaasti metsään keskittyvä yhtiö. Sillä on Ruotsissa yli 1,2 miljoonaa hehtaaria metsämaata, jonka käypä arvo on noin 5,7 miljardia euroa.

Hallenbergin rinnalla uuden yhtiön johtoryhmässä toimivat talousjohtaja Martin Ros, metsäjohtaja Johan Djurberg ja lakiasiainjohtaja Pontus Selderman.

Ros työskennellyt Stora Ensossa eri johtotehtävissä ja toiminut viimeksi Biomaterials-liiketoiminta-alueen strategia- ja talousjohtajana. Hän on opiskellut metsätieteiden maisteriohjelmassa Ruotsin maataloustieteellisessä yliopistossa ja kauppatieteitä Uumajan yliopistossa. Rosin nimitys astuu voimaan välittömästi.

Djurberg työskentelee Billerudin puunhankinnasta vastaavana johtajana, mitä ennen hän työskenteli useita vuosia Stora Ensolla johtavissa tehtävissä puunhankinnan, metsätaloustoimintojen ja toimitusketjun tehtävissä. Hän on koulutustaustaltaan luonnontieteiden maisteri Ruotsin maataloustieteellisestä yliopistosta Uumajasta.

Djurberg aloittaa yhtiön tiedotteen mukaan uudessa yhtiössä viimeistään kesäkuussa 2026.

Selderman toimii Stora Enson metsätalouden lakiasioista ja ESG-sääntelystä vastaavana johtajana. Selderman on kokenut yritysjohtaja, jonka juridinen ura kattaa liikejuridiikan, etiikan ja vaatimustenmukaisuuden, immateriaalioikeudet, riita-asiat ja monitahoiset sääntelyasiat, tiedotteessa kerrotaan.

Koulutukseltaan hän oikeustieteen maisteri Uppsalan yliopistosta. Seldermanin nimitys astuu voimaan välittömästi.