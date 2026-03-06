Metso-ohjelman suojelutavoite ylittyi Vuonna 2008 käynnistynyt suojeluohjelma on saavuttanut suuren suosion metsänomistajien keskuudessa.

Metsien vapaaehtoinen suojelu on saanut metsänomistajilta hyvän vastaanoton. Kuva: Pekka Fali

Jarmo Palokallio

Etelä-Suomen metsien suojeluun keskittynyt Metso-ohjelma nousi ensimmäisellä kaudellaan metsänomistajien suosioon. Ohjelma ylitti tavoitteensa pysyvän metsänsuojelun osalta.

Vuonna 2008 käynnistyneen Metso-ohjelman ensimmäisen kauden tuloksena suojeltiin pysyvästi lähes 100 000 hehtaaria metsäluontoa. Se on tuhansia hehtaareja enemmän kuin mitä ohjelman pysyvän suojelun ja 20-vuotisten rauhoitussopimusten tavoite oli.

”Metso-ohjelma on vakiinnuttanut asemansa suomalaisessa luonnonsuojelussa. Ohjelma nojaa vapaaehtoisuuteen sekä toimijoiden väliseen luottamukseen ja vuorovaikutukseen, ja juuri siksi sen tulokset ovat olleet näin vahvoja”, sanoo ympäristö- ja ilmastoministeri Sari Multala (kok.).

Viime vuonna Metson suojelemien metsäisten elinympäristöjen pinta-ala kasvoi 6 600 hehtaarilla. Siitä pysyvää suojelua oli noin puolet. Kymmenen vuoden ympäristötukisopimuksia tehtiin noin 3400 hehtaarille.

Luonnonhoitotöitä toteutettiin 180 hehtaarilla.

Viime vuonna pysyvästi suojeltujen kohteiden arvo oli vajaa 23 miljoonaa euroa. Ympäristötukisopimusten korvauksiin käytettiin noin 12,3 miljoonaa euroa. Luonnonhoito- ja kulotushankkeissa rahaa paloi noin 1,1 miljoonaa euroa.

Luonnonhoidollinen kulotus pitää yllä metsien monimuotoisuutta. Kuva: Mikko Nikkinen

Kaikkineen kymmenvuotisia ympäristötukisopimuksia sekä kulotus- ja luonnonhoidonhankkeita toteutettiin ohjelmakaudella noin 69 000 hehtaaria.

Loppukiristä huolimatta niiden tavoitteesta jäi uupumaan noin kuudesosa.

Metso-ohjelman jatkokauden on tarkoitus käynnistyä tämän vuoden alkupuolella, kun valtioneuvosto on tehnyt sitä koskevan päätöksen. Uusi ohjelmakausi kattaisi vuodet 2026–2040.

Ohjelma jatkuu keskeisiltä osiltaan samanlaisena millaisena metsänomistajat ovat sen oppineet tuntemaan.

Metso, ja muut vapaaehtoiset suojeluohjelmat, ovat keskeisiä myös EU:n ennallistamisasetuksen tulevassa toimeenpanossa.

Rahoitusta pysyvään metsien suojeluun on tänä vuonna käytettävissä noin 18 miljoonaa euroa.

Ympäristötukisopimusten tekemiseen ja luonnonhoidon toteutukseen on käytettävissä noin 21,7 miljoonaa euroa.