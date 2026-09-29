Suomen kaakkoisosissa sallittava metsähanhen metsästys kohdistuu pääosin Suomen läpimuuttaviin tundrametsähanhiin. Tundrametsähanhikannan kooksi arvioidaan 600 000–850 000 yksilöä, ja kanta on kasvussa. Kanta on noin kymmenkertainen verrattuna harvalukuisempaan taigametsähanheen. Molemmat alalajit ovat sallittua riistaa.

Nykyisten rajoitusten perusteella metsähanhen metsästys ei ole sallittua afrikkalaisen sikaruton (ASF) tartuntavyöhykkeellä eikä ydinalueella. Tartuntavyöhykkeen merialueilla sekä merialueilla sijaitsevilla saarilla ja luodoilla metsähanhen metsästys on kuitenkin sallittua.

Tundrametsähanhen metsästysaluetta on tänä vuonna laajennettu alueille, joilla lajia tavataan muuttoaikana.

”Aika- ja aluerajauksilla pyritään siihen, että metsästys kohdistuisi runsaslukuiseen tundrametsähanheen, ja taigametsähanhien määrä pysyy saaliissa pienenä”, riistapäällikkö Mikael Luoma Suomen riistakeskuksesta kertoo.

Riistakeskuksen tiedotteen mukaan uusia alueita ovat Etelä-Savon maakunnassa Hirvensalmen, Juvan, Mikkelin, Mäntyharjun kunnat, Pohjois-Karjalan maakunnassa Heinäveden kunta sekä Pohjois-Savon maakunnassa Joroisten ja Varkauden kunnat.

”Laajennus huomioi muuttoreitin vuosittaisen vaihtelun ja tuottaa samalla uutta tietoa metsästyksestä ja saaliin alalajijakaumasta”, Luoma kertoo.

Rajaukset perustuvat GPS-satelliitti- ja kaulamerkittyjen hanhien tuottamaan tietoon muuttoajoista ja -reiteistä. Lokakuun alussa lähes kaikki keskisen populaation taigametsähanhet ovat jo siirtyneet Suomen länsirannikkoa myötäilevää muuttoreittiä pitkin Keski-Ruotsin kertymäalueille.

Metsähanhen metsästys

Lokakuun metsähanhen metsästys on sallittua seuraavilla alueilla: Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson maakunnissa, Etelä-Savon maakuntaan kuuluvissa Enonkosken, Hirvensalmen, Juvan, Mikkelin, Mäntyharjun, Puumalan, Savonlinnan ja Sulkavan kunnissa, Pohjois-Karjalan maakuntaan kuuluvissa Heinäveden, Ilomantsin, Joensuun, Kiteen, Kontiolahden, Liperin, Rääkkylän ja Tohmajärven kunnissa, Pohjois-Savon maakuntaan kuuluvissa Joroisten ja Varkauden kunnissa, Päijät-Hämeen maakuntaan kuuluvissa Iitin ja Orimattilan kunnissa sekä Uudenmaan maakuntaan kuuluvissa Askolan, Lapinjärven, Loviisan, Myrskylän, Porvoon ja Pukkilan kunnissa.