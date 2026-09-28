Ruotsin hakkuumäärissä raju muutosMuutosta selittävät puun tarjonnan ja teollisuuden kysynnän muutokset.
Ruotsin metsähallituksen ennusteen mukaan maan hakkuumäärien odotetaan laskevan tänä vuonna 2,4 miljoonalla kuutiometrillä 84,6 miljoonaan kuutiometriin. Jos ennuste toteutuu, hakkuumäärä on alhaisin 15 vuoteen.
”Ruotsin hakkuumäärät ovat laskeneet useana peräkkäisenä vuonna, ja suuntaus näyttää jatkuvan. On mentävä vuoteen 2012 asti, jotta löydetään yhtä alhainen hakkuutaso”, sanoo metsähallituksen tilastotieteilijä Jonas Paulsson tiedotteessa.
Ennuste tarkoittaa kolmen prosentin laskua vuoteen 2025 verrattuna, jolloin hakkuut olivat yhteensä 87,0 miljoonaa kuutiometriä. Lasku johtuu muun muassa puun tarjonnan ja teollisuuden kysynnän muutoksista sekä Johannes- ja Dave-myrskyjen aiheuttamista muutoksista puuvirroissa.
Samaan aikaan sahatukin viennin Ruotsista odotetaan kasvavan, kun taas selluteollisuuden raakapuun tarpeen arvioidaan täyttyvän muun muassa varastojen vähentämisen ja tuonnin avulla.Artikkelin aiheet
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