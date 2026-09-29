Yhdysvallat suunnittelee rakentavansa Puolustusvoimien alueilla
Yhdysvallat ei ole varastoinut sotilasmateriaaliaan Suomeen, vaikka sopimus mahdollistaisi sen.
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- Yhdysvallat ei ole varastoinut sotilaskalustoa Suomeen eikä aloittanut DCA-sopimuksen mahdollistamia rakennushankkeita Puolustusvoimien alueilla.
- Puolustusministeriön mukaan maastontiedustelut ja hankesuunnittelu jatkuvat, ja joitakin rakennushankkeita pyritään aloittamaan vuoden 2027 aikana.
- DCA-sopimus koskee 15 Puolustusvoimien aluetta. Alueiden lisäämisestä on keskusteltu, mutta neuvotteluja tai päätöksiä ei ole tehty.