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Poliisi keskeytti hirvijahdin ja alkoi saarnata minulle ‒ virkavalta tulkitsi itse lakia väärin
Aseluvan hankkiminen on kallista ja hidasta, eivätkä poliisin omatkaan tulkinnat aselaista osu aina kohdalleen, kirjoittaa MT:n toimittaja Jussi Vehkala.
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Metsä
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Erä
28.9.2026
22:00
Kolumni
Jussi Vehkala
Artikkelin aiheet
aselupa
aselainsäädäntö
metsästys
poliisi
hirvijahti
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