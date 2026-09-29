Määrärahat metsätalouden tukiin loppumassa – tukihakemusten käsittely siirtyy ensi vuoteenViime vuoden lopulla metsätietukea haettiin Metsäkeskuksesta poikkeuksellisen runsaasti. Uudenlainen tuki suometsänhoitoon ei ole edelleenkään kiinnostanut metsänomistajia.
Metsätalouden tukiin osoitetut määrärahat ovat loppumassa tältä vuodelta. Taimikon ja nuoren metsän hoidon sekä terveyslannoituksen tukivarat loppuvat syys–lokakuussa. Myös määrärahat metsäteiden perusparannuksiin loppuvat syksyn aikana, kertoo Suomen metsäkeskus.
Osa tukimaksuista siirtyy ensi vuodelle. Määrärahoja tukiin oli tälle vuodelle yhteensä 36,2 miljoonaa euroa.
”Kun määrärahat loppuvat, keskeytämme tukihakemusten käsittelyn ja jatkamme niiden käsittelyä ensi vuoden puolella. Taimikon ja nuoren metsän hoidon tukihakemuksia siirtyy käsiteltäväksi ensi vuoden puolelle arviolta noin 15–20 miljoonan euron edestä”, kertoo hankehallinnon päällikkö Sameli Salokannel Suomen metsäkeskuksesta.
Tänä vuonna tukea taimikon ja nuoren metsän hoitoon on maksettu noin 21 miljoonan euron edestä. Tuen avulla on hoidettu taimikoita ja nuoria metsiä noin 100 000 hehtaarin alalla, metsäkeskus kertoo.
Myös terveyslannoituksen tukivarat ovat loppumassa. Loppuvuonna saapuvien terveyslannoitusten toteutusilmoitusten käsittely siirtyy vuodelle 2027.
Terveyslannoitukseen on maksettu tukea kuluneen vuoden aikana 5,5 miljoonaa euroa, ja sillä on saatu terveyslannoitettua metsää noin 30 000 hehtaaria.
”Tämänhetkinen arvio on, että joudumme hylkäämään vuonna 2025 saapuneita metsätietuen hakemuksia noin 5–6 miljoonan euron edestä.”
Metsäteiden perusparannukseen osoitettuja määrärahoja on jäljellä vielä noin 2,9 miljoonaa euroa. Niiden arvioidaan loppuvan loppuvuoden aikana.
Viime vuoden lopulla metsätietukea haettiin Metsäkeskuksesta poikkeuksellisen runsaasti. Kaikkia tukihakemuksia ei pystytä hyväksymään tämän vuoden puolella.
”Tämänhetkinen arvio on, että joudumme hylkäämään vuonna 2025 saapuneita metsätietuen hakemuksia noin 5–6 miljoonan euron edestä, koska niiden käsittelyä ei voida enää lakisäännösten mukaan siirtää eteenpäin”, Salokannel sanoo.
Uudenlainen tuki suometsänhoitoon ei ole edelleenkään kiinnostanut metsänomistajia. Hakemuksia on saapunut kuluvan vuoden aikana Metsäkeskukseen vain yksittäisiä.
Metsätalouden puuntuotannon tukiin oli tälle vuodelle määrärahoja yhteensä 36,2 miljoonaa euroa.
Ympäristötukea on maksettu kuluvan vuoden aikana jo 12,5 miljoonaa euroa metsänomistajille. Ympäristötukihakemuksia on edelleen käsiteltävänä yli kymmenen miljoonan euron edestä, ja tukeen osoitettuja määrärahoja on jäljellä 5,5 miljoonaa euroa.
Ympäristötuella toteutetaan Metso-ohjelmaa eli Etelä-Suomen metsien monimuotoisuuden toimintaohjelmaa. Käytetyllä 12,5 miljoonan euron tuella on saatu suojeltua määräaikaisesti metsää noin 2 900 hehtaaria, metsäkeskus kertoo.
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