Asia käy ilmi STT:n näkemistä viranomaisasiakirjoista. Satelliittitiedoista käy ilmi, että hakkuita jatkettiin viranomaiskirjeen jälkeen aina elokuulle asti, kertoi Helsingin Sanomat.

Googlen datakeskushankkeen hakkuille Muhoksella ei herunut poikkeuslupaa – hakkuut tehtiin silti

Googlen datakeskushanketta varten tehty hakkuu Muhoksella aiemmin tänä vuonna tehtiin ilman ympäristövaikutusten arviointia (yva), vaikka Lupa- ja valvontavirasto LVV oli toukokuussa todennut hakkuun vaativan yva-menettelyn.

Asia käy ilmi STT:n näkemästä viestinvaihdosta Googlea hankkeessa edustavan tytäryhtiö Tuike Finlandin ja viranomaisten välillä.

Yhtiö toteuttaa Muhokselle palvelinkeskushanketta, jossa rakennetaan kaksi datakeskusrakennusta ja niille tarvittavat tukitoiminnot.

Tuike Finland oli huhtikuussa pyytänyt LVV:ltä niin kutsuttua screening-päätöstä yva-menettelyn tarpeesta yksittäistapauksessa, jotta investointiin liittyvät lupapäätökset olisi voitu tehdä odottamatta menettelyä.

LVV totesi toukokuun vastauksessaan, että asiassa ei ole tarpeen tehdä yksittäispäätöstä yva-menettelyn soveltamistarpeesta.

Asiasta maanantaina myös uutisoineen Helsingin Sanomien mukaan Muhoksen hakkuu alkoi jo maaliskuussa ja jatkui satelliittitietojen perusteella lupaviranomaisen kirjeen jälkeen elokuulle asti.

LVV totesi toukokuun vastauksessaan, että asiassa ei ole tarpeen tehdä yksittäispäätöstä yva-menettelyn soveltamistarpeesta.

Asiaa HS:lle kommentoinut LVV:n yksikönpäällikkö Sari Myllyoja ei arvioinut, onko LVV saanut riittävät vastaukset. Asiakirjoja tulkittaessa HS kysyi siitä, voidaanko nyt sanoa Tuike Finlandin toteuttaneen hakkuunsa ilman yva-menettelyä LVV:n vastauksesta huolimatta.

”Siltähän se vähän näyttää”, Myllyoja sanoi.

STT uutisoi aiemmin Suomen luonnonsuojeluliiton epäilevän Muhoksen ja Kajaanin datakeskushankkeiden työmaita laittomista hakkuista. Lupa- ja valvontavirasto (LVV) pyysi syyskuussa Muhoksen kunnalta, Kajaanin kaupungilta ja Tuike Finlandilta selvityksiä.

Vastauksessaan Tuike Finland kertoi ennen töiden aloittamista suorittaneensa huolellisen selvitystyön ja todenneensa toimintatavan täysin lailliseksi ja asianmukaiseksi. Yhtiö vetosi sekä metsä- että rakennuslakiin.

Tuike Finlandin mukaan Muhoksella rakennusvalvontaviranomainen vahvisti kesäkuussa 2026, että ilmoitus oli vastaanotettu ja työt voidaan aloittaa.