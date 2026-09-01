Afrikkalainen sikarutto ei tartu ihmisiin mutta on sioille ja villisioille tappava.

Afrikkalainen sikarutto ei tartu ihmisiin mutta on sioille ja villisioille tappava. Kuva: Mikko Nikkinen

Ruokavirasto on muuttanut afrikkalaisen sikaruton takia perustetun tartuntavyöhykkeen päätöstä. Uudessa päätöksessä muun muassa joko yhtenäistetään tai lievennetään osaa rajoituksista.

Rajoituksia lievennetään Pyhtäällä 28. elokuuta villisian raadossa todetun ASF-tapauksen takia, minkä vuoksi tartuntavyöhykettä laajennettiin huomattavasti.

Tartuntavyöhykkeen Virolahdella sijaitseva ydinalue sekä sille määrätyt tiukemmat rajoitukset sen sijaan pysyvät ennallaan.

Ruokaviraston mukaan vyöhykkeen länsiosaan saatetaan perustaa toinen ydinalue, kun tietoa ASF-tartunnan esiintymisestä saadaan lisää.

Lisärajoitusvyöhyke on leveydeltään 5–10 kilometriä.

Myöhemmin tällä viikolla Ruokavirasto perustaa lisärajoitusvyöhykkeen. Se ympäröi nykyistä tartuntavyöhykettä ja on leveydeltään 5–10 kilometriä.

Lisärajoitusvyöhykkeellä on rajoituksia ainoastaan luonnonvaraisen villisian lihalle. Metsästäjien on lähetettävä tutkittavaksi näytteet kaikista vyöhykkeellä metsästetyistä villisioista, Ruokavirasto toteaa tiedotteessaan.

Tartuntavyöhykkeen rajoituksiin voi hakea poikkeuslupaa Ruokavirastolta. Rajoitukset eivät koske viranomaistoimintaa ja ensihoitoa.

Tähän mennessä Suomessa on vahvistettu 36 ASF-tapausta. Pyhtään villisikaa lukuun ottamatta kaikki muut on löydetty Virolahdelta.

Tartuntavyöhykkeen muutetut rajoitukset (eivät koske ydinaluetta)

Sikojen ruokkiminen alueelta kerätyllä viljalla tai muilla kasveilla on kielletty, ellei niitä ole käsitelty rehualan laitoksessa niin, että ASF-virus tuhoutuu tai varastoitu sikojen ja villisikojen ulottumattomissa vähintään 30 vuorokauden ajan yli nollan asteen lämpötilassa ennen käyttöä.

Metsätaloustyöt ja maanmuokkaus ovat sallittuja lukuun ottamatta kulotusta.

Maastossa järjestetyt yleisö- ja urheilutapahtumat ovat sallittuja, jos niihin osallistuu korkeintaan 100 henkilöä.

Maastossa järjestetyt koiratapahtumat (esimerkiksi koirakilpailut) ovat sallittuja, jos niihin osallistuu korkeintaan 100 henkilöä ja koirat pidetään kytkettyinä.

Pienpetojen loukkupyynti sekä merimetsojen ja hylkeiden metsästys ovat sallittuja.

Moottoriajoneuvolla liikkuminen maastossa ja koirien pitäminen kytkettynä maastossa eivät ole enää kiellettyjä lukuun ottamatta koiratapahtumia.

Tartuntavyöhykkeellä ennallaan säilyvät rajoitukset

Sikoja ja villisikoja sekä niistä saatavaa lihaa, lihatuotteita, sivutuotteita ja sukusoluja koskevat rajoitukset ovat edelleen voimassa.

Samoin voimassa ovat kaikki muut metsästyskiellot lukuun ottamatta edellä lueteltuja poikkeuksia.

Myös luonnonvaraisten eläinten ruokintaa koskevat rajoitukset pysyvät ennallaan.

Vyöhykkeen alueelta kerättyjen olkien käyttö sikaeläimille (esimerkiksi kuivikkeena tai virikkeenä) on kielletty, ellei niitä ole varastoitu sikaeläinten ulottumattomissa vähintään 90 vuorokauden ajan yli nollan asteen lämpötilassa ennen käyttöä.

Tartuntavyöhykkeellä maa- ja metsätalouskäytössä olleiden koneiden siirto pois vyöhykkeeltä on sallittua vain pestynä ja desinfioituna.

Ydinalueella lisäksi kielletty Tartuntavyöhykkeen sisällä sijaitsevan ydinalueen maastossa kiellettyä on lisäksi: – metsätaloustyöt – koneellinen maanmuokkaus – sienestys ja marjastus (myös kaupallinen) – liikkuminen maastossa jalan tai ajoneuvolla muutoin kuin teitä pitkin – koirien ulkoilutus muutoin kuin teitä pitkin kytkettynä – yleisö-, urheilu- ja koiratapahtumien järjestäminen

ASF-tutkimuksiin lähetetyistä metsästettyjen villisikojen näytteistä maksetaan näytteiden lähettäjälle palkkio.

Ruokavirasto maksaa näytteiden lähettämisestä korotettua palkkiota 1.9.2026 alkaen vuoden loppuun asti. Näytteiden lähettäjälle maksetaan palkkiona 500 euroa/yhdestä villisiasta lähetetyt näytteet.

Lisäksi Ruokavirasto maksaa kuolleena löydetyistä, sairaista tai kolarissa olleista villisioista ilmoittamisesta 500 euron ilmoittamispalkkion.

Ruokaviraston verkkosivut Ajantasainen tartuntavyöhykkeen kartta ja voimassa olevat rajoitukset

Ruokaviraston verkkosivut Usein kysyttyä afrikkalaisesta sikarutosta