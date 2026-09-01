Luonnonvarakeskus Luken loppukesän satoennusteen mukaan kesän sateisuus ei ole heikentänyt puolukkasatoa.

Puolukka-apajat kutsuvat vielä pitkälle syksyyn: ”Alkusyksy vasta lähtölaukaus”

Marjat ja sienet

Hyvää mustikkasatoa seuraa todennäköisesti myös mainio puolukkasato, kertoo Luonnonvarakeskus Luken loppukesän satoennuste.

Taustalla on paitsi hyvin onnistunut pölytys myös marjojen monin paikoin tavallista parempi kypsyminen.

Vaikka kesä on ollut paikoin hyvin sateinen, sateisuus ei ole heikentänyt puolukkasatoa. Luken mukaan suurimmassa osassa maata puolukan marjat ovat kypsyneet tavanomaista paremmin. Jopa yli 80 prosenttia raaoista puolukoista kypsyi tai on kypsymässä poimintakelpoisiksi marjoiksi.

Puolukan pölytys onnistui pääosin keskimääräisesti tai keskimääräistä paremmin. Parhaiten pölytys onnistui maan etelä- ja keskiosissa Pohjois-Savon ja Keski-Pohjanmaan korkeudelle asti.

Pohjois-Suomessa pölytys oli pääosin keskimääräistä.

”Puolukka on satovarma marja, jonka poimintakausi jatkuu paikoin ensilumen tuloon saakka. Alkusyksy on siis puolukan poimijalle vasta lähtölaukaus ja nyt poimittavaa näyttää riittävän.” Rainer Peltola

Parhaat poimintapaikat puolukalle löytyvät Luken mukaan valoisilta ja melko avoimilta kuivahkoilta kankailta, kuten harvahkoista männiköistä. Myös metsänuudistusalat voivat olla hyviä marja-apajia.

”Puolukka on satovarma marja, jonka poimintakausi jatkuu paikoin ensilumen tuloon saakka. Alkusyksy on siis puolukan poimijalle vasta lähtölaukaus ja nyt poimittavaa näyttää riittävän”, arvioi Luonnonvarakeskuksen erikoistutkija Rainer Peltola tiedotteessa.

Luonnonvarakeskus on kerännyt valtakunnallisia marjasatohavaintoja vuodesta 2001 lähtien. Aineistoon sekä Ilmatieteen laitoksen sääaineistoihin perustuen on laadittu malleja, joilla arvioidaan pölytystuloksen onnistumista eri puolilla maata ajantasaista säädataa hyödyntäen.

Näiden mallien avulla on laadittu mustikan, puolukan ja suomuuraimen pölytyksen onnistumista arvioivia valtakunnallisia karttoja.

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