Selvitys: Suurpetolupien valitusoikeutta voidaan rajata Metsästyslailla olisi mahdollista määrittää valitusoikeuden edellytykset.

Valitukset poikkeusluvista ovat johtaneet lupien täytäntöönpanokieltoon, joka käytännössä on perunut metsästyskausia kokonaan. Kuva: Petteri Kivimäki

Asiantuntijaselvitys suurpetojen metsästystä koskevien poikkeuslupien valitusoikeuksista on valmistunut. Selvityksen mukaan luonto- ja ympäristöjärjestöjen valitusoikeutta on mahdollista tarkentaa.

”Tuomioistuimia olisi mahdollista ohjata käyttämään uudenlaista harkintaa, kun ne päättävät mahdollisesta täytäntöönpanokiellosta valituksen käsittelyn ajaksi”, maa- ja metsätalousministeriö toteaa tiedotteessa.

Suurpetojen metsästykseen myönnetyt poikkeusluvat ovat ajautuneet viime vuosina oikeudelliseen takalukkoon. Suomen riistakeskuksen myöntämistä luvista on valitettu hallinto-oikeuteen, mikä on asettanut luvat täytäntöönpanokieltoon. Kielto on käytännössä perunut metsästyskausia kokonaan jo ennen kuin valitukset on ehditty käsitellä.

Hallitus linjasi viime syksynä, että mahdollisuuksia rajata metsästyslupien valitusoikeutta selvitetään nopealla aikataululla.

”Liikkumavaraa on nyt todennetusti jonkin verran olemassa.” Sari Essayah

Maa- ja metsätalousministeriön tilaama asiantuntijaselvitys on nyt valmistunut. Sen on laatinut Turun yliopiston professori Martti Häkkänen, jonka erityisalaa ovat ympäristösääntelyn oikeudelliset kysymykset. Selvityksessä arvioidaan mahdollisuuksia tarkentaa metsästyslaissa olevaa valitusoikeutta.

”Selvitys antaa kattavan kuvan, miten erilaisiin ratkaisuihin valitusoikeudessa on päädytty esimerkiksi Pohjoismaissa. Liikkumavaraa on nyt todennetusti jonkin verran olemassa ja lainsäädännöllä olisi mahdollista ohjata myös tuomioistuinten harkintaa toimeenpanokieltojen osalta”, maa- ja metsätalousministeri Sari Essayah (kd) sanoo.

Häkkäsen selvityksen mukaan metsästyslailla on mahdollista määrittää vaatimukset, joita ympäristöjärjestöiltä edellytetään valitusoikeuden syntymiseksi.

Valitusoikeutta voitaisiin tietyin edellytyksin täsmentää esimerkiksi yhdistyksiin, joilla on riittävä jäsenmäärä, jotka ovat aktiivisia ja toimineet riittävän ajan, ja joilla on riittävä tosiasiallinen toiminnallinen ja ajallinen yhteys alueeseen, jonne poikkeusluvat on myönnetty.

Tämän tyyppisiä vaatimuksia on eurooppalaisittain tarkasteltuna käytössä.

Täytäntöönpanokiellon harkinnassa tulisi myös ottaa huomioon tuomioistuimen pitkät käsittelyajat suhteessa lyhyeen metsästyskauteen sekä näistä mahdollisesti aiheutuvat vaikutukset metsästyksen päämäärän saavuttamiseen.