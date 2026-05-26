ATL: Tuottavaa metsämaata valuu runsaasti epäviralliseen suojeluun RuotsissaRuotsin metsistä 11,5 prosenttia on jo metsätalouden ulkopuolella.
Yhä useampi metsähehtaari on pois talouskäytöstä Ruotsissa. Vuonna 2025 metsänomistajat jättivät metsiään metsätalouden ulkopuolelle 14 000 hehtaaria, raportoi Ruotsin metsähallitus.
Tämä nostaa rauhaan jätettyjen metsien määrän 1,4 miljoonaan hehtaariin Ruotsin 23,5 miljoonasta hehtaarista talousmetsää. Luvussa eivät ole mukana virallisesti luonnonsuojelualueiksi luovutetut metsät tai esimerkiksi luonnonhoitosopimusten piiriin kuuluvat metsät.
Talouskäytön ulkopuolelle jätettyjen metsien osuus on kasvanut vähitellen vuodesta 1996 lähtien eli siitä, mihin metsähallituksen tilastot ulottuvat, ruotsalaislehti Lantbrukets Affärstidning (ATL) uutisoi.
Noin 40 prosenttia suojelluista metsistä on yksityishenkilöiden, kun muut omistajat, kuten metsäyhtiöt, kirkko, valtio ja kunnat omistavat niistä 60 prosenttia.
Talouskäytön ulkopuolelle rajattuja metsiä on Ruotsissa enemmän kuin virallisesti suojeltuja metsiä, joita on 1,3 miljoonaa hehtaaria.
Osa metsistä rajataan pois talouskäytöstä PEFC- ja FSC-sertifikaattien vaatimuksesta. ATL:n mukaan sertifikaatit edellyttävät, että viisi prosenttia metsistä tulee rauhoittaa metsätaloudelta. Ruotsissa 67 prosenttia talousmetsistä on sertifioitu.
ATL: Allt mer produktiv skogsmark avsätts frivilligt (maksullinen)
