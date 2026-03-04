Talouselämä selvitti valtion metsätukien suurimmat saajat – suurin potti yli 340 000 euroa Myös Suomen suurin metsänomistaja Anna Huilaja oli saajien joukossa.

Jaa Kuuntele

Yksityisen metsätalouden tukia sai viime vuonna noin 35 000 metsänomistajaa.

Metsä | Talous Jukka Hämäläinen

Talouselämä-lehti on selvittänyt suurimmat yksityiset valtion metsätukien saajat vuonna 2025. Luvuissa on mukana Metka- ja Kemera-tukia. Kemera-ohjelma on päättynyt, mutta siihen liittyviä tukia maksettiin vielä viime vuonna.

Suurimman yksittäisen metsänhoitoon liittyvän valtiontuen saajan, eli Kuusamon yhteismetsän, tukipotti nousee noin 340 000 euroon. Myös Suomen suurin metsänomistaja Anna Huilaja sai metsätukia, noin 54 000 euroa.

Huilajan tuet eivät kuitenkaan ole suurimpien joukossa. Kuusamon yhteismetsän jälkeen seuraavaksi suurimmat tuensaajat olivat Anolan Kartano Nakkilasta (noin 218 000 euroa), Posion yhteismetsä (152 000), Sallan yhteismetsä (147 000), Jukka Koskinen Asikkalasta (123 000) ja Erkki Johannes Ollila (107 000) Kauhajoelta.

Yli 90 000 euron ylsivät Uljuanjärven yhteismetsä Siikalatvalta, Lankosken yhteismetsä Porista, Ulla Härmä Naantalista, Kemijärven yhteismetsä, Sylvi Mielityisen kuolinpesä Pihtiputaalta ja Mustialan yhteismetsä Forssasta.

Vuonna 2025 valtion myöntämiä metsänhoidon tukirahoja jaettiin kaikkiaan noin 37,3 miljoonaa euroa. 50 suurinta toimijaa sai tukia yhteensä noin 3,6 miljoonaa euroa. Yhteismetsien osuus summasta oli vajaat 1,5 miljoonaa euroa.

Kaikkiaan tuen saajia oli noin 35 000 kappaletta.

Metka-tukea voi hakea metsänhoidon ja luonnonhoidon töihin sekä metsäteihin ja metsän määräaikaiseen suojeluun. Tukien osa-alueita ovat muun muassa taimikonhoidon ja nuoren metsän hoidon tuki.

Metka-tuet ovat veronalaista tuloa.

