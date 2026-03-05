UPM investoi yli 20 miljoonaa euroa Tyrvään voimalaitoksen uudistuksiinHankkeella varmistetaan yhtiön mukaan laitoksen pitkäjänteinen ja turvallinen toiminta myös tulevaisuudessa.
UPM Energy kertoo investoivansa yli 20 miljoonaa euroa Sastamalassa sijaitsevan Tyrvään vesivoimalaitoksen laajaan modernisointiin. Yhtiö kertoo asiasta tiedotteessaan. Laitoksen modernisoinnin arvioidaan valmistuvan kokonaisuudessaan vuoden 2030 lopulla.
Yhtiön mukaan uudistuksessa peruskorjataan muun muassa voimalaitoksen molemmat turbiini-generaattoriyksiköt.
”Hankkeessa asennetaan uudet generaattoristaattorit, kunnostetaan roottorit sekä vaihdetaan turbiinien juoksupyörät öljyvoidelluista vesivoideltuihin, mikä vähentää merkittävästi ympäristöriskejä. Lisäksi voimalaitos saa modernit automaatio- ja ohjausjärjestelmät sekä uudet turbiinisäätimet”, tiedotteessa kerrotaan.
Hankkeella varmistetaan yhtiön mukaan laitoksen pitkäjänteinen ja turvallinen toiminta myös tulevaisuudessa. Tekniset uudistuksilla parannetaan myös voimalaitoksen säätökykyä eli sen kykyä tuottaa sähköjärjestelmää tasapainottavaa vesivoimaa, kun sille on tarvetta.
Yhtiön vesivoimapäällikkö Teemu Kerttulan mukaan vesivoima on keskeinen osa suomalaisen energiajärjestelmän joustavuutta ja huoltovarmuutta.
”Tämä investointi varmistaa Tyrvään voimalaitoksen toiminnan pitkälle tulevaisuuteen ja pienentää samalla sen ympäristöjalanjälkeä”, Kerttula kertoo tiedotteessa.
”Öljyttömät turbiinit, moderni automaatio sekä parantunut säätökyky vastaavat erinomaisesti energiajärjestelmän kasvaviin joustotarpeisiin.”
Modernit automaatio- ja digitalisaatioratkaisut tuovat yhtiön mukaan uusia mahdollisuuksia laitoksen optimointiin, käyttöön ja kunnossapitoon. Lisäksi uusi hätäkäyttöautomaation ratkaisu parantaa padon turvallisuutta.Artikkelin aiheet
