Tutkimukset selvittivät Ruotsin ja Suomen mäntymetsissä tervasrosoa aiheuttavan sienilajin leviämissyitäTutkimuksien mukaan sienitaudin esiintyvyyden ja ilmastotekijöiden välillä on yhteys.
Ruotsin maataloustieteellinen yliopisto SLU (ruots. Sveriges lantbruksuniversitet) tiedottaa rinnakkaisista ruotsalais- ja suomalaistutkimuksista, jotka ovat kartoittaneet mahdollisia syitä männynrosoruosteen leviämiseen.
Ruostesieniin kuuluva sienilaji männynversoruoste voi yhdessä pioninkarvaruosteen kanssa se aiheuttaa männyissä tervasrosoa. Suomessa tervasrosoa esiintyy erityisesti maan pohjoisosissa.
Tutkimuksien mukaan sienitaudin esiintyvyyden ja ilmastotekijöiden välillä on yhteys. Vaikuttavia tekijöitä ovat lämpötila, sademäärä sekä maaperän kosteus.
Tutkijoiden mukaan esimerkiksi Ruotsissa kuivempi maaperä liittyi pienempään taudin todennäköisyyteen. Syynä voi olla se, että männyt sulkevat ilmaraot kuivuuden aiheuttaman stressin aikana, mikä vähentää itiöiden tartuntariskiä puihin.
Suomessa vastaavasti kostea ja ravinteikas maaperä liittyi suurempaan tartuntatodennäköisyyteen.
Muita vaikuttavia tekijöitä olivat tutkimuksen mukaan puuston ikä sekä männikön lehtipuuosuus.
