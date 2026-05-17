Suomeen alkuviikosta vuoden ensimmäiset helteet ja ukkoset – varoitus rajusta ukonilmasta Itä-Suomeen Ensimmäiset hellelukemat mitataan todennäköisesti jo tiistaina Kaakkois-Suomessa, kun lämpötila nousee yli 25 asteen.

Jaa Kuuntele

Alkuviikolla Suomeen ovat saapumassa vuoden ensimmäiset helteet ja rajuilmat. LEHTIKUVA. Kuva: Roni Rekomaa

Uutiset | Sää STT

Alkuviikolla Suomeen ovat saapumassa vuoden ensimmäiset helteet ja rajuilmat.

”Yleisesti ensi viikko on aika lämmin, selvästi kesäisempi teemaltaan kuin mitä tähän mennessä on ollut. Ensimmäiset hellelukematkin ovat tällä viikolla todennäköisiä”, kertoo STT:lle Ilmatieteen laitoksen päivystävä meteorologi Nina Karusto.

Ensimmäiset hellelukemat mitataan todennäköisesti jo tiistaina Kaakkois-Suomessa, kun lämpötila nousee yli 25 asteen. Myös Lapissa lämpötilat nousevat tiistaina korkeiksi, noin 20 asteen paikkeille.

Jo maanantaina sää alkaa lämmetä, ja lämpömittari saattaa nousta 20 asteeseen jopa Oulun korkeudelle asti. Lappia lukuun ottamatta päivä on koko maassa laajalti aurinkoinen.

Tiistaina ja keskiviikkona lämpötilat voivat nousta maan etelä- ja itäosissa reilusti yli 20 asteen paikkeille. Tiistai tuo mukanaan myös sateita ja ukkosta maan etelä- ja länsiosiin.

Keskiviikkona Itä-Suomessa voidaan kokea jopa rajua ukonilmaa, mutta ennuste on Karuston mukaan vielä epävarma.

Ilmatieteen laitos on antanut keskiviikolle varoituksia rajusta ukonilmasta Suomen itäosissa Pohjois-Karjalasta Kuusamoon asti. Päivällä ja illalla mahdollisesti esiintyvät voimakkaat ukkospuuskat voivat aiheuttaa pienialaisia tuulivahinkoja sekä lyhyitä ja paikallisia sähkökatkoja.

Keskiviikkona sateet ja ukkoset painottuvat päivystävän meteorologin Karuston mukaan todennäköisesti kuitenkin maan pohjoisosiin. Sateiden siirtyessä pohjoiseen alkaa hellemassakin työntyä Venäjän puolelle. Pohjois-Karjalan tienoilla voi keskiviikkona Karuston mukaan kuitenkin olla vielä hellettä.

Forecan mukaan tiistain ja keskiviikon aikana saatetaan ylittää reilusti toukokuulle tyypillinen määrä maasalamia. Suomessa havaitaan toukokuun aikana tyypillisesti noin 6 000 maasalamaa.

Loppuviikosta sateet väistyvät ja helteistä saadaan nauttia viikonloppuna laajalla alueella Suomessa.

”Loppuviikko voi olla torstaista eteenpäin enimmäkseen poutainen ja yksittäisiä sadekuuroja lukuun ottamatta laajalti lämmin. Etenkin perjantaista eteenpäin hellelukemia voi olla Suomessa laajalti”, Karusto sanoo.