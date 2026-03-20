Itävaltalaisomistukseen siirtyneen Pölkky oy:n nimi vaihtuuPölkky siirtyi Pfeiferin omistukseen tammikuussa 2023.
Pölkky oy:n nimi muuttuu Pfeifer Nordics oy:ksi, yhtiö tiedottaa. Uusi nimi otetaan käyttöön 1.6.2026. Myyntitoiminnot yhdistetään Pfeifer Timber GmbH:n Helsingin toimipisteeseen.
Pölyn mukaan yritysnimien yhtenäistäminen korostaa sitoutumista Suomen toimipaikkoihin.
Pfeifer näkee Suomen toimipaikat olennaisena osana yhtiön Euroopan toimintoja. Kuusamon, Kitkan, Kajaanin, Taivalkosken ja Oulun tehtaat pysyvät keskeisinä Pfeiferin strategiassa.
"Suomi on Pfeiferille keskeinen tukipilari konsernimme kehityksessä. Pohjoissuomalaisen männyn laatu, tiimiemme osaaminen ja suomalaisten tehtaidemme teknologinen suorituskyky ovat merkittäviä tulevaisuudellemme", sanoo Pfeifer Groupin toimitusjohtaja Michael Pfeifer.
Miltä metsäsi näyttää euroissa? Katso puun hinta alueittain ja hintojen kehitys koko Suomessa.
