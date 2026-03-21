Metsänomistajan viikon viisi tärkeää uutista: Näin hupenevat metsätalouden tuet jaetaan, kantohinnoissa alkoi kevätkiri
Jos et ole ehtinyt seurata uutisia tällä viikolla kovin aktiivisesti, niin ei hätää! MT Metsä julkaisee lauantaisin poiminnat viikon ajankohtaisista ja tärkeistä metsäuutisista.
1. Näillä perusteilla metsätalouden tuet jaetaan, kun varat ovat vähissä
Metka-tukien hakemisessa nopeus on valttia. Vaikka hakemuksia käsitellään niiden saapumisjärjestyksessä, joissain maakunnissa rahat saattavat loppua toisia aiemmin.
2. Viikon 11 puun hinta: Kantohinnoissa alkoi kevätkiri
Kaikkien puutavaralajien hinnoissa on havaittavissa lievää nousua. Metsänhoitoyhdistysten mukaan puunostajat hakevat nyt tietynlaisia leimikoita.
3. Kirjanpainajien aiheuttamien tuhojen todennäköisyyttä voi nyt tutkia kartasta
Uusi mallinnuksen tuoma tieto luo edellytyksiä kohdennetuille ja ennakoiville torjuntatoimille.
4. Pian metsänomistaja voi saada tulokseen perustuvia tukia – mutta mitä ne ovat?
Ensimmäiset kokeilut uudesta tulokseen perustuvasta tuesta alkavat vuoden 2026 heinäkuussa. Metsäkeskuksen rahoitus- ja tarkastuspäällikkö kertoo jutussa mistä on kyse.
5. Lintujen pesintäaikaisiin hakkuisiin rajoituksia – hallituksen esitys annettiin eduskunnalle
Esityksen tarkoituksena on parantaa lintujen huomioimista pesintäaikana. Samalla se lisäisi metsälakiin rajoituksia metsän hoitamiseen ja käyttämiseen.
