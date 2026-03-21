Sähkölinjoja valmistui viime vuonna ennätysmääräSähköyhtiöt maksoivat maanomistajille viime vuonna lähes kaksinkertaisen määrän lunastuskorvauksia edellisvuoteen verrattuna.
Sähkölinjoja valmistui viime vuonna ennätysmäärä. Maanmittauslaitoksen mukaan sähköyhtiöt maksoivat maanomistajille viime vuonna viisi miljoonaa euroa oikeudesta sähkölinjaan. Edellisvuonna määrä oli 2,6 miljoonaa euroa.
Suomessa on viime vuosina rakennettu runsaasti sähkönsiirtoon suurjännitteisiä runkolinjoja ja kantaverkosta sähköä eteenpäin jakelevia paikallisverkkoja sekä tuulivoimaloiden liityntäverkkoja.
Lunastuskorvaus tulee maanomistajalle maksuun, kun voimalinja valmistuu.
