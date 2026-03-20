KL: Biohiilitehdas konkurssiin alle vuosi avajaisten jälkeenMuiden muassa Ilmastorahasto rahoitti hanketta viiden miljoonan euron pääomalainalla.
Joensuussa viime vuonna käynnistetty biohiilitehdas on hakeutunut konkurssiin, kertoo Kauppalehti.
Toukokuussa 2025 avattua laitosta esiteltiin läpimurtona, jossa ensiharvennuspuusta ja metsäteollisuuden sivuvirroista oli tarkoitus valmistaa fossiilista hiiltä korvaavaa biohiiltä teolliseen käyttöön.
Tavoitteena oli nostaa Joensuun laitos Euroopan suurimmaksi biohiilen tuottajaksi. Laitos rakennettiin Savon Voiman Iiksenvaaran voimalaitoksen tontille, ja investoinnin kokonaisarvoksi ilmoitettiin noin 20 miljoonaa euroa.
Hanketta kehittäneen Taaleri Bioteollisuuden projektijohtaja Iiro Tiilikainen kertoo Kauppalehdelle, etteivät laitoksen ylösajo ja operointi sujuneet odotetusti. Hänen mukaansa laitoksella oli teknologisia haasteita, ja lisäksi Itä-Suomen korkea puun hinta rasitti toimintaa.
Koska hankkeeseen ei saatu sijoittajilta enää tarvittavaa tukea, konkurssi oli lopulta ainoa vaihtoehto, kirjoittaa Kauppalehti.
Biohiiltä ehdittiin pienissä määrin toimittaa asiakkaille, mutta varsinaista liikevaihtoa ei vuoden aikana syntynyt.
Joensuu Biocoalin rahoitusjärjestelyistä vastasi pääomarahastoyhtiö Taaleri. Hankkeeseen myönnettiin myös 3,4 miljoonan euron tuki Ely-keskuksesta, minkä lisäksi Ilmastorahasto rahoitti hanketta viiden miljoonan euron pääomalainalla.
