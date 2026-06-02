Suomi vetää satojen miljoonien eurojen metsähanketta Euroopan metsäsektorin yhteistä tutkimus- ja innovaatiotoimintaa kehittävässä hankkeessa on mukana 28 maata.

Forest-kumppanuus saa osan rahoituksestaan Euroopan unionilta. Kuva: Lari Lievonen

Aapo Nieminen

Euroopassa kehitetään metsäsektorin yhteistä tutkimus- ja innovaatiotoimintaa. Forest-kumppanuus nimellä kulkeva hanke käynnistyi kesäkuun alussa.

Kumppanuutta rahoittavat siihen osallistuvat maat yhdessä Euroopan unionin (EU) kanssa.

Noin 240 miljoonan euron kymmenvuotinen hanke kokoaa yhteen 28 maata ja 99 organisaatiota ympäri Eurooppaa.

Suomi toimii hankkeen koordinaattorina yhdessä maa- ja metsätalousministeriön kanssa.

Hankkeen avulla tutkimustieto on mahdollista saattaa helpommin osaksi päätöksentekoprosessia. Samalla etsitään yhteisiä ratkaisuja metsien kestävään käyttöön liittyen toimintaympäristön muuttuessa.

“Forest-kumppanuus vahvistaa eurooppalaista yhteistyötä metsäalalla ja tukee tutkimukseen perustuvaa päätöksentekoa. Suomelle koordinaattorirooli on tärkeä mahdollisuus edistää kestävään metsien käyttöön liittyviä tavoitteita sekä rakentaa pitkäjänteistä yhteistyötä Euroopan tasolla”, toteaa maa- ja metsätalousministeri Sari Essayah ministeriön tiedotteessa.

”Suomi on tehnyt määrätietoista työtä eurooppalaisen metsäyhteistyön vahvistamiseksi, ja nyt tämä työ kantaa konkreettista hedelmää”, ministeri jatkaa.