Muutosneuvottelut Stora Enson Uimaharjun tehtailla – 35 työsuhdetta vaakalaudallaNeuvotteluiden piirissä ovat kaikki Stora Enson Uimaharjun liiketoimintayksikön työntekijät kaikissa henkilöstöryhmissä sellutehtaalla ja sahalla.
Stora Enso kertoo käynnistävänsä uudelleenjärjestelyihin liittyvät muutosneuvottelut Uimaharjun liiketoimintayksikössä Joensuussa.
Yhtiö kertoi asiasta maanantaina tiedotteessaan.
Neuvotteluiden piirissä ovat kaikki Uimaharjun liiketoimintayksikön työntekijät kaikissa henkilöstöryhmissä sellutehtaalla ja sahalla. Tämä käsittää yhteensä noin 380 henkilöä.
Toteutuessaan suunnitellut muutokset voisivat yhtiön mukaan johtaa enintään 35 henkilön työsuhteen päättymiseen.
Lisäksi suunnitelmien toteutuminen voi johtaa uudelleenjärjestelyihin tehtävissä ja organisaatiossa sekä uusien tehtäväkokonaisuuksien muodostamiseen.
Toteutuessaan suunnitellut muutokset voisivat yhtiön mukaan johtaa enintään 35 henkilön työsuhteen päättymiseen.
Neuvottelujen tavoitteena on parantaa kilpailukykyä ja tehokkuutta sekä löytää uusia työskentelytapoja Uimaharjun liiketoimintayksikön sisällä.
Stora Enson Uimaharjun liiketoimintayksikön johtajan Ilpo Rätyn mukaan maailmantalouden jatkuva epävarmuus näkyy myös vaisuna ja epävakaana markkinakysyntänä.
”Olemme edelleen haastavassa taloudellisessa ja geopoliittisessa tilanteessa, joka koskettaa myös Uimaharjun liiketoimintayksikköä. Suunnitelluilla muutoksilla pyrimme parantamaan tehokkuuden lisäksi liiketoimintayksikön kannattavuutta”, Räty toteaa tiedotteessa.
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