Sähköjä on edelleen poikki Hannes-myrskyn jäljiltä – energia-ala kiittää metsänhoitoyhdistyksiäHannes-myrskyn jälkityöt jatkuvat pitkään. Vaikeat olosuhteet ovat vaikeuttaneet viimeisten vikojen korjausta, kertoo Energiateollisuus ry.
Sähköjä on edelleen poikki Hannes-myrskyn jäljiltä, kertoo Energiateollisuus ry tiedotteessa.
Valtaosalle asiakkaista sähköt palautuivat jo seuraavan päivän aikana, mutta tuhansien vikojen korjaaminen kesti koko viikon ja jatkuu edelleen.
Vuoden ensimmäisinä päivinä sähköt on saatu palautettua vakituiselle asutukselle vähäisin poikkeuksin. Haastavimmat kohteet, jotka ovat pääasiassa vapaa-ajan asuntoja, saattavat edelleen olla sähköttä.
Energiateollisuus ry:n verkkoasiantuntija Ina Lehdon mukaan vielä sähköjen palauduttuakin raivaus- ja korjaustyöt jatkuvat pitkälle alkaneeseen vuoteen.
Hannes-myrsky katkoi joulun jälkeisenä viikonloppuna sähköt enimmillään 187 000 asiakkaalta yhtäaikaisesti.
Myrskyn aiheuttamien tuhojen laajuus oli Energiateollisuuden mukaan poikkeuksellinen. Tällaisia sähkönjakeluun kohdistuvia suurhäiriöitä on tapahtunut noin vuosikymmenen välein.
Lomakaudelle ajoittuneen myrskyn tuhojen korjaustyöt ovat olleet valtava ponnistus verkkoyhtiöille ja heidän urakointikumppaneilleen, Lehto sanoo.
”Vaikeat olosuhteet ovat hidastaneet viimeisten vikojen korjausta. Osa tuhoista on lisäksi hyvin laajoja, uutta johtoa on jouduttu vetämään pitkiäkin matkoja.”
Myrsky olisi ollut energia-alan etujärjestön mukaan katastrofi ilman investointeja sähköverkon säävarmuuteen.
Sähkön siirtoyhteyksiä on kehitetty säävarmemmiksi vuoden 2011 Tapani- ja Hannu-myrskyistä alkaen.
Ilmajohtoja on muutettu maakaapeleiksi. Lisäksi säävarmuutta on kehitetty myös leventämällä johtokatuja, tuomalla johtoja metsistä teiden varsille ja parantamalla korjausvalmiutta.
”Ilman tehtyjä toimitusvarmuusinvestointeja Hannes olisi aiheuttanut katastrofin. Nytkin tilanne oli vaikea”, toteaa Energiateollisuus ry:n toimitusjohtaja Jukka Leskelä.
Mittavien investointien tekeminen jatkuu edelleen.
”Mukana työssä ovat olleet seurakunnat, kunnat, metsänhoitoyhdistykset, vapaaehtoinen pelastuspalvelu.”
Leskelä haluaa alan puolesta kiittää tahoja, jotka antoivat apua sähköttä jääneille.
"Mukana työssä ovat olleet seurakunnat, kunnat, metsänhoitoyhdistykset, vapaaehtoinen pelastuspalvelu. Heille haluan lausua lämpimän kiitokseni alamme puolesta."
