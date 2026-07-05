Lukijalta: Eikö kaupunkien tarvitse maksaa mitään? Todelliset luonnon tuhot ovat kaupungeissa. Kaupunkeja varten on tuhottu peltoja, kallioita, metsiä, vesistöjä, kaikkea mahdollista luontoon liittyvää, kirjoittaa Markku Ojanen.

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Nyt kaupunkien tarvitseman sähkön alta kaadetaan surutta metsiä. Sitä pidetään luonnollisena kehityksenä, kirjoittaja toteaa. Kuvituskuva. Kuva: Petteri Kivimäki

Mielipide | Ympäristö Lukijalta Markku Ojanen

Aika ajoin monissa lehdissä, myös Maaseudun Tulevaisuudessa, on ollut kirjoituksia, joiden mukaan luonnon pilaajien tulisi maksaa tekemiensä tuhojen jäljet. Kuinka ollakaan, pilaajat ovat aina maaseudulla.

Tässä jatkuu metsänomistajien syyllistäminen entistäkin ankarampana. He kuitenkin ovat oppineet korjaamaan jälkensä niin, että uutta puuta kasvaa tilalle. Eihän metsää ja luontoa yleensäkään voi säilyttää samanlaisena puuttuipa siihen ihminen tai ei.

Todelliset luonnon tuhot ovat kuitenkin kaupungeissa. Tuhot ovat jatkuneet satojen vuosien ajan ja jälki on ollut kauheata. Kaupunkeja varten on tuhottu peltoja, kallioita, metsiä, vesistöjä, kaikkea mahdollista luontoon liittyvää. Nyt kaupunkien tarvitseman sähkön alta kaadetaan surutta metsiä. Sitä pidetään luonnollisena kehityksenä. Kuitenkin tuhot ovat etenkin kaupunkien alueilla täydellisiä.

Onko tämä suurta sokeutta omaan tilaan nähden vai loputonta syntipukkien etsimistä omien virheiden peittämiseksi? Onhan kaupunkien korvausvelka jo kasvanut suureksi eikä sitä edes haluta hillitä, sillä aina voi syyttävän katseen kohdistaa peltojen ja metsien omistajiin.

Markku Ojanen

Lempäälä