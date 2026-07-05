Suojelupoliisi haki kielitaitoisia kansalaisia tiedustelijoiksi – näin ”bussikampanja” onnistui
Suojelupoliisin poikkeuksellinen rekrytointikampanja keräsi keväällä paljon huomiota. Tekoäly ei Supon mukaan korvaa perinteistä jalkatyötä.
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- Supo haki maaliskuussa kielitaitoisia henkilötiedustelijoita ja sai 2 850 paperihakemusta. Kampanja kohdistui erityisesti venäjän ja kiinan osaajiin.
Tiivistelmä on Rengin, Viestimedian oman tekoälyavustajan, tekemä ja ihmisen tarkistama.