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Yhteismetsän osakkaat ovat toisilleen ennestään tuttuja. Kuvassa vasemmalta Anders Wickholm, Erik Nordström, Timo Peranto, Osmo Alakurtti ja Kari Melander.

Innokas metsästäjä pääsi vihdoin maanomistajaksi – tapa oli poikkeuksellinen

Karjalohjan yhteismetsässä metsää hoidetaan metsän, eikä kukkaron ehdoilla.
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Metsä|Metsänhoito
4.7.202607:00
Tiina Lietzén
Lue artikkelin tiivistelmä
  • Karjalohjan yhteismetsä perustettiin 2016 neljän osakkaan voimin. Yhteismetsä on kasvanut yli 200 hehtaariin ja saanut kolme uutta osakasta. Erik Nordström kertoo tavoitteena olleen vähintään 500 hehtaaria.
  • Yhteismetsässä metsää hoidetaan metsänhoito ja talous edellä. Suojelupinta-alaa on noin 30 hehtaaria. Tuottoa on tullut puun hinnan noususta ja puukaupoista, mutta osakkaille rahaa jaettiin ensimmäisen kerran vasta tänä keväänä.
Tiivistelmä on Rengin, Viestimedian oman tekoälyavustajan, tekemä ja ihmisen tarkistama.
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