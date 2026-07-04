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Katiskassa Herttaa harmitti selvästi eniten se, että emäntä kielsi kajoamasta pikkulintuun. Se kun oli toisella puolella katiskaa ja koira toisella.

Metsästyskoira Hertta juoksi mustarastaan perässä katiskan sisälle – omistaja kertoo kauhunhetkistä

Jos ajattelet, että katiskan jättäminen nielu auki on vaaraksi vain pienille eläimille, olet tyystin väärässä. Metsästyskoira Hertta sujahti sinne rastaan perässä kuin ohjus.
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Koti|Lemmikit
4.7.202619:30
Jarmo Hankivaara
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