Puukauppa käy ennätyshinnoilla ja hinta kipuaa yhä ylöspäin Päijät-Hämeessä – kaikenlaisia leimikoita kannattaa tarjota, mutta yksi poikkeus löytyy

Kova kilpailu puista on jatkuvaa, sillä teollisuudella on selkeästi pienemmät varannot kuin aiempina vuosina. Tarjouksissa metsänhoitoyhdistyksen kilpailuttamista leimikoista on jopa kymmenientuhansien eurojen eroja.