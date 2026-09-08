MT Livessä pureudutaan tällä kertaa afrikkalaiseen sikaruttoon sekä metsänomistajien että metsästäjien näkökulmasta. Live unohtaa teoriat ja tarttuu asioihin käytännön tasolla.

Stina Haaso haastatteli Metsästäjäliiton järjestöpäällikkö Teemu Simeniusta ja UPM:n Metsän operaatiojohtaja Ville Parkkista.

Stina Haaso haastatteli Metsästäjäliiton järjestöpäällikkö Teemu Simeniusta ja UPM:n Metsän operaatiojohtaja Ville Parkkista. Kuva: Jarkko Sirkiä

MT Livessä UPM Metsän operaatiojohtaja Ville Parkkinen pohdiskelee afrikkalaisen sikaruton merkitystä tavalliselle metsänomistajalle. Mitä nyt pitää ajatella ASF:n mukanaan tuomista rajoituksista?

Lisäksi Parkkinen neuvoo, mitä metsänomistajan nyt pitäisi tehdä metsilleen. Hän myös paljastaa, miten villisiat käyttäytyvät metsäkoneen läheisyydessä.

Suomen Metsästäjäliiton järjestöpäällikkö Teemu Simenius puolestaan kertoo, millainen riski afrikkalainen sikarutto on koiralle ja saako koira tartunnan, jos se syö villisian lihaa tai pyörii villisian raadossa.

Lisäksi miehet avaavat kokemuksiaan ja tietämystään siitä, miten taudin etenemistä käytännössä torjutaan niin metsätalouden kuin metsästäjienkin toimesta.

Parkkista ja Simeniusta haastattelee Maaseudun Tulevaisuuden toimituspäällikkö Stina Haaso.