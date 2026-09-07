Paperikone imaisi työntekijän ‒ yritykselle ja toimitusjohtajalle tuomio

Kuvituskuva, joka ei liity tapaukseen.

Kuvituskuva, joka ei liity tapaukseen. Kuva: Petteri Kivimäki

Päijät-Hämeen käräjäoikeus on tuominnut Sharpcell Oy:n työturvallisuusrikoksesta yhteisösakkoon ja yhtiön toimitusjohtajan sakkorangaistuksiin, kerrotaan Lupa- ja valvontaviraston tiedotteessa.

Sakkoihin johtanut tapaturma sattui huhtikuussa vuonna 2024. Työntekijä oli puhdistanut paperikonetta koneen käydessä. Hän oli huomannut paperimassakokkareen koneen vetotelassa.

Työntekijä oli yrittänyt pyyhkäistä kädellään paperimassapalloa pois telasta, jolloin hänen kätensä oli tarttunut viiran ja vetotelan muodostamaan nieluun.

Kone oli vetänyt häntä mukanaan nieluun, ja hänen jalkansa olivat nousseet lattiasta. Työntekijä oli irronnut nielusta ja pudonnut lattialle. Häneltä murtui luu ja nikama.

Oikeus totesi, että työnantajan on otettava huomioon myös tilanteet, joissa työntekijät menettelevät ohjeistuksen vastaisesti, kuten nyt oli tapahtunut.

Toimitusjohtajan mukaan tapaturma johtui siitä, ettei työntekijä noudattanut yhtiön turvallisuusohjeita. Ohjeiden mukaan koneen liikkuviin osiin ei saanut koskea koneen ollessa käynnissä, vaan kone piti pysäyttää ennen puhdistamista

Oikeus totesi, että työnantajan on kuitenkin otettava huomioon myös tilanteet, joissa työntekijät menettelevät ohjeistuksen vastaisesti, kuten nyt oli tapahtunut. Tämän vuoksi työnantajalla on velvollisuus suojata koneet niin, että työntekijät eivät pääse koskettamaan vaarakohtiin.

Ylitarkastaja Sampo Pelkonen Lupa- ja valvontaviraston työsuojeluosastolta muistuttaa tiedotteessa, että laissa säädettyä koneiden suojaamisvelvoitetta ei voi korvata työntekijöille annettavilla ohjeilla ja kielloilla.

Yhtiön toimitusjohtaja tuomittiin 25 päiväsakkoon, josta hänelle tulee maksettavaa reilu 4 200 euroa. Sharpcell oy sai puolestaan 15 000 euron yhteisösakon.

Tapaturmaan joutunut työntekijä ei vaatinut rangaistusta vammantuottamuksesta eikä korvauksia hänelle aiheutuneista vammoista, minkä vuoksi oikeus ei tuominnut niitä.

Tuomio ei ole lainvoimainen.