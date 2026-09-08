Tutkimus metsälintujen säilyttämiseksi: Viidennes metsistä avohakkuiden ulkopuolelle tai 90 vuoden kiertoaikaJyväskylän yliopiston johtama tutkimus on määrittänyt raja-arvon avohakkuiden ekologisesti kestävälle määrälle lintujen näkökulmasta.
Tuoreen tutkimuksen mukaan vanhojen metsien lintulajit tarvitsevat säilyäkseen joko noin 90 vuoden kiertoajan metsätaloudessa tai sen, että viidennes metsistä jätetään kokonaan avohakkuiden ulkopuolelle.
Jyväskylän yliopiston johtama tutkimus on ensimmäistä kertaa määrittänyt raja-arvon avohakkuiden ekologisesti kestävälle määrälle boreaalisissa metsissä.
Yliopiston mukaan avohakkuun vaikutukset tunnetaan melko hyvin, mutta niiden vuosikymmenten aikana kertyvistä kumulatiivisia vaikutuksista koko metsämaisemaan on toistaiseksi ollut vähän tutkimustietoa.
Tutkimuksessa tunnistettiin ne ekologiset olosuhteet, joissa vanhoihin metsiin erikoistuneet lintulajit voivat säilyttää kantansa tai toipua aiemmasta vähenemisestä.
Tutkijat analysoivat kansallisen lintuseurannan aineistoa Etelä- ja Keski-Suomesta vuosilta 2006–2020 sekä kaukokartoitukseen perustuvia metsävarakarttoja, joiden avulla tarkasteltiin avohakkuualueiden kertymistä eri metsämaisemissa.
Tutkijat havaitsivat, että sekä yleiset metsälintulajit että vanhoihin metsiin erikoistuneet lajit esiintyivät harvalukuisina sellaisissa metsämaisemissa, joihin oli kertynyt paljon avohakkuita 20 vuoden aikana.
”Avohakkuiden osuuden ei tulisi ylittää kymmentä prosenttia metsämaisemasta kymmenen vuoden aikana.”
”Tulostemme perusteella metsälintukantojen säilyttämiseksi avohakkuiden osuuden ei tulisi ylittää kymmentä prosenttia metsämaisemasta kymmenen vuoden aikana. Tämä vastaa noin 90 vuoden kiertoaikaa metsätaloudessa tai vaihtoehtoisesti noin viidenneksen metsien jättämistä avohakkuiden ulkopuolelle”, selventää Jyväskylän yliopiston tutkija Rémi Duflot tiedotteessa.
Tutkijat korostavat kuitenkin, että ekologiset raja-arvot voivat vaihdella alueittain ja eri eliöryhmien välillä.Artikkelin aiheet
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